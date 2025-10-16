Wegen einer Knieverletzung ist die Saison für Dominic Stricker vorzeitig beendet. Er muss rund zwei Monate aussetzen.

Legende: Muss seine Saison verfrüht beenden Dominic Stricker. IMAGO / NurPhoto

Dominic Stricker hat sich einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen. Wie sein Management mitteilte, muss der 23-jährige Berner rund zwei Monate aussetzen.

Die Verletzung geschah am vergangenen Freitagabend im Viertelfinal des Challenger-Turniers im französischen Roanne. Stricker musste nach einem Sturz aufgeben und konnte seine Viertelfinalpartie gegen den Kroaten Matej Dodig nicht zu Ende spielen.

Konservative Behandlung

Verläuft der Heilungsprozess nach Plan, fällt Stricker für zwei Monate aus. «Natürlich ist es keine leichte Situation für mich. Vor allem, weil es sportlich gerade wieder aufwärts ging. Aber so ist Spitzensport», wird der Tennisspieler zitiert. Er werde das Beste aus der Situation machen und weiterkämpfen. Behandelt wird der Innenbandriss konservativ.

In der Weltrangliste liegt Stricker aktuell nur noch auf Position 234. In den nächsten Wochen könnte er weitere Positionen verlieren.