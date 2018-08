Viertelfinalsieg in Cincinnati

Roger Federer gewinnt das Schweizer Duell beim ATP-1000-Turnier von Cincinnati gegen Stan Wawrinka.

Der Baselbieter entscheidet die enge Partie nach mehr als 2 Stunden mit 6:7, 7:6, 6:2 für sich.

In der Runde der letzten 4 trifft Federer auf David Goffin.

Im anderen Halbfinal kommt es zum Duell zwischen Novak Djokovic und Marin Cilic.

Regen, Feuerwerk, Gewitter. All das konnte Roger Federer (ATP 2) in Cincinnati nicht aufhalten. Und selbst ein stark aufspielender Stan Wawrinka (ATP 151) wurde für den Baselbieter am Ende nicht zu einem Stolperstein. Dabei fehlte nicht viel, und der 37-Jährige wäre im Schweizer Duell hängengeblieben.

132 Minuten dauerte es, bis Federer mit dem ersten Break der Partie die Vorentscheidung zum 4:2 im 3. Satz schaffte. Bis dahin hatte er 7 Chancen zum Service-Durchbruch liegengelassen.

Wawrinka zurück in alter Form

Wawrinka zeigte spielerisch und athletisch eine starke Leistung. Er liess immer wieder seine Power aufblitzen, mit der er zwischen 2014 und 2016 3 Grand-Slam-Turnier gewinnen konnte. Doch Federer war am Ende eine Spur besser.

Federer liess sich nur kurzzeitig aus der Bahn werfen. Im 1. Satz verlor er das Tiebreak klar mit 2:7, nachdem er gleich reihenweise Geschenke verteilt hatte. Der 37-Jährige war danach sichtlich angefressen und liess sich anfangs des 2. Durchgangs zu einem Disput mit Schiedsrichter Fergus Murphy hinreissen.

8. Breakchance bringt die Entscheidung

Doch offenbar zog Federer daraus zusätzliche Energie. Denn danach spielte er wieder stabiler und holte sich den 2. Satz ebenfalls im Tiebreak. Auch von einer Unterbrechung wegen eines herannahenden Gewitters vor Beginn des 3. Satzes liess sich der Routinier nicht aus der Ruhe bringen. Mit seinem Break zum 4:2 im Schlussdurchgang sorgte er für die Entscheidung. Nach 2:16 Stunden nutzte er den 1. Matchball zum 6:7, 7:6, 6:2-Sieg.

Als Gewinner darf sich trotz Niederlage aber auch Wawrinka fühlen. Der Romand zeigte im US-Bundesstaat Ohio eine starke Woche und rückt durch den Viertelfinal-Einzug in der Weltrangliste bis in die Region um ATP-Rang 100 vor.

Jetzt wartet Goffin

Im Halbfinal trifft Federer etwas überraschend auf den Belgier David Goffin (ATP 11). Der 27-Jährige setzte sich in zwei Tiebreaks gegen den hochgewachsenen Argentinier Juan Martin Del Potro (ATP 3) durch.

Live-Hinweis Den Halbfinal in Cincinnati zwischen Roger Federer und David Goffin können Sie in der Nacht auf Sonntag ab 01:00 Uhr Schweizer Zeit live auf SRF zwei mitverfolgen.

Nach genau 2 Stunden Spielzeit hatte Goffin, der in der nächsten Woche wieder in die Top Ten der Welt zurückkehren wird, nur einen einzigen Punkt mehr gewonnen als Del Potro.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 17.08.18 06:05 Uhr