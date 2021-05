Roger Federer äusserte sich am Freitag im Regionalsender «Léman Bleu» zu den Olympischen Spielen in Tokio.

Federer über Olympia: «Weiss nicht, was ich denken soll»

Vor dem ATP-Turnier in Genf

Legende: Bereitet sich zurzeit auf das ATP-Turnier in Genf vor Roger Federer. Keystone

«Es ist schwierig», sagte Roger Federer gegenüber Léman Bleu auf das Thema Olympia angesprochen. «Man hört nicht viel. Das lässt mich glauben, dass die Spiele stattfinden werden, auch wenn ich gehört habe, dass viele Leute in Tokio dagegen sind. Offenbar sind auch viele Japaner nicht geimpft», merkte Federer an und verriet, dass er die Nadelstiche bereits erhalten hat.

Eine Medaille für die Schweiz zu gewinnen, würde mich sehr stolz machen.

«Ehrlich gesagt, weiss ich nicht, was ich denken soll», sagte der Schweizer, der kommende Woche in Genf spielen wird. «Ich würde gerne an den Olympischen Spielen teilnehmen. Eine Medaille für die Schweiz zu gewinnen, würde mich sehr stolz machen.»

Federer fordert Entscheidung

Die Athleten bräuchten nun einen Entscheid, ob die Spiele stattfinden werden. Der Olympiasieger von Peking 2008 im Doppel mit Stan Wawrinka betonte, dass er volles Verständnis hätte, wenn die Veranstaltung, die bereits um ein Jahr verschoben wurde, endgültig abgesagt würde.

Japan verlängerte am Freitag, nur 10 Wochen vor der Eröffnung der Olympischen Spiele, den durch das Coronavirus bedingten Ausnahmezustand.