Noch am Dienstag hatte Roger Federer im 2. Gruppenspiel an den ATP Finals Dominic Thiem mit 6:2, 6:3 bezwungen. Am Donnerstag leistete der Österreicher dem Schweizer im Hinblick auf die Halbfinal-Qualifikation Schützenhilfe.

Dank Thiems Zweisatzsieg gegen den Japaner Kei Nishikori kann der Baselbieter schon vor dem abschliessenden Duell mit dem bereits qualifizierten Kevin Anderson für die Halbfinals planen.

Hier erfahren Sie, wie Federer den Einzug unter die letzten 4 perfekt macht:

Mit einem Sieg gegen Anderson.

Mit einer Niederlage gegen Anderson in 3 Sätzen.

Mit einer Zweisatz-Niederlage gegen Anderson, wenn Federer dabei mindestens 6 Games holt. Dann hat er das bessere Game-Verhältnis als Thiem.

Vieles spricht also für ein Weiterkommen von Federer. Der 20-fache Grand-Slam-Sieger will aber mehr. Mit einem Sieg gegen Anderson, egal ob in 2 oder 3 Sätzen, holt er sich noch den Gruppensieg und würde so ein wahrscheinliches Halbfinal-Duell mit Novak Djokovic vermeiden.