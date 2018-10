Beim ATP-Turnier in Schanghai haderte Nick Kyrgios wieder einmal mit dem Unparteiischen.

Schon einmal sorgten Nick Kyrgios und ein Schiedsrichter für Aufsehen. An den US Open 2018 war Mohamed Lahyani plötzlich von seinem Stuhl gestiegen und munterte Kyrgios auf: «Ich will dir helfen. Ich weiss, das bist nicht du.»

Auch in Schanghai war wieder ein Schiedsrichter im Mittelpunkt, dieses Mal aber, weil er Kyrgios wegen seines lustlosen Auftritts in der Erstrundenpartie gegen Bradley Klahn rügte. Er sei grenzwertig, ermahnte Damien Dumusois den Australier. «Es ist mir egal, das ist meine Taktik», konterte der Tennisprofi. «Sie haben kein Recht mir das zu sagen.»

Daraufhin servierte der 23-Jährige 4 Asse. «War das grenzwertig?» fragte er Dumusois erzürnt. «Jetzt ist genug, das Thema ist beendet», so der Franzose.

Am Ende schied Kyrgios gegen den amerikanischen Qualifkanten Bradley Klahn in 3 Sätzen mit 6:4, 4:6 und 3:6 aus.

Auch Thiem bereits out

Mit dem als Nummer 6 gesetzten Dominic Thiem erwischte es einen weiteren Mitfavoriten. Der Österreicher leistete sich gegen Matthew Ebden aus Australien 42 unerzwungene Fehler und unterlag 4:6, 7:6 (10:8), 6:7 (4:7).