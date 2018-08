4:6, 0:3 lag Nick Kyrgios in der Partie gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert zurück, als Mohamed Lahyani beim Seitenwechsel plötzlich von seinem Stuhl stieg. Er beugte sich zum Australier, der zuvor ausgebuht wurde, hinunter und sagte: «Ich will dir helfen. Ich weiss, das bist nicht du.»

Die aufmunternden Worte des Schiedsrichters verfehlten ihre Wirkung nicht. Kyrgios drehte die Partie, gewann 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 6:0 und machte das Duell mit Roger Federer perfekt.

Gegner Herbert not amused

Nach der Partie äusserte sich auch Kyrgios zur ungewöhnlichen Szene. «Er hat zu mir gesagt, dass es ein schlechtes Bild für den Sport sei», so der Australier, der bis zum Zwischenfall phasenweise extrem lustlos agiert hatte und lautstark mit sich haderte. Den Vorwurf, Lahyani habe ihm geholfen oder Tipps gegeben, sei lächerlich.

Gegner Herbert, der von der Unterhaltung zunächst gar nichts mitbekommen hatte, kritisierte Lahyanis Verhalten, nachdem er ein Video der besagten Szene gesehen hatte. «Alles, was ich weiss, ist, dass Nick von diesem Zeitpunkt an ein anderer Spieler war», so der Franzose.

Vorfall wird untersucht

Tatsächlich hat der amerikanische Tennisverband USTA angekündigt, den Vorfall zu untersuchen. US-Open-Oberschiedsrichter Brian Earley erklärte, Lahyani habe den Stuhl verlassen, damit ihn Kyrgios im Lärm verstehe. Er habe sich erkundigen wollen, ob der Australier medizinische Hilfe benötige. Zudem habe er ihn darauf hingewiesen, dass er einschreiten müsse, falls Kyrgios weiter so desinteressiert wirke.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 30.08.2018, 23:00 Uhr