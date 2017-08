Was ist bloss auf der ATP-Tour los?

Die ATP geht in diesen Tagen an Krücken. Gleich 7 Top-10-Spieler sind verletzt oder zumindest angeschlagen.

Vor dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres gleicht die Spitze der ATP-Tour einer Krankenstation. Ob Knie, Ellbogen oder Handgelenk – die schmerzenden Körperstellen sind zahlreich. Die Krankenakte in der Übersicht:

Andy Murray (ATP 1)

Art der Verletzung: Schon seit Wochen plagt sich der Schotte mit Hüftproblemen herum und musste deshalb die Turniere in Montreal und Cincinnati absagen.

Rückkehr: Hinter Murrays Start bei den US Open steht ein dickes Fragezeichen. Der 30-Jährige wird sein Nummer-1-Ranking kommende Woche verlieren.

Roger Federer (ATP 3)

Art der Verletzung: Im Montreal-Final gegen Alexander Zverev blockierte Federers Rücken. Wie schlimm es um den 19-fachen Grand-Slam-Sieger steht, ist noch nicht bekannt.

Rückkehr: «Ich muss schauen, ob ich in Cincinnati spielen werde. Ich weiss nicht, ob es reicht», so der Schweizer zu den kurzfristigen Aussichten. Spätestens bis zu den US Open möchte er wieder fit sein.

Federer über seine Rückenprobleme nach dem Montreal-Final 1:30 min, vom 14.8.2017

Stan Wawrinka (ATP 4)

Art der Verletzung: Schon seit geraumer Zeit wird der Romand von Kniebeschwerden geplagt. Diese haben nun eine Operation zur Folge.

Rückkehr: Wawrinka hat die Saison vorzeitig abgebrochen und wird erst 2018 zurückkehren.

Novak Djokovic (ATP 5)

Art der Verletzung: Ellbogenprobleme machen dem Serben zu schaffen, gemäss eigenen Aussagen schon seit 18 Monaten. Er hofft dennoch, ohne Operation auszukommen.

Rückkehr: Um der Regeneration genügend Zeit einzuräumen, hat sich Djokovic entschieden, in dieser Saison keine Turniere mehr zu bestreiten. Anfang 2018 will er sein Comeback geben.

Marin Cilic (ATP 6)

Art der Verletzung: Noch immer laboriert der Kroate an einer Fussverletzung, die er sich in Wimbledon zugezogen hat. Er verpasst nach Montreal auch Cincinnati, wo er Titelverteidiger ist.

Rückkehr: Das grosse Ziel des Hünen sind die US Open.

Cilic im Wimbledon-Final durch Verletzung handicapiert 0:38 min, vom 16.7.2017

Kei Nishikori (ATP 9)

Art der Verletzung: Es gibt wohl keine Körperstelle, an der Nishikori noch nie verletzt war. Aktuell zwingt ihn das Handgelenk dazu, das Turnier in Cincinnati auszulassen.

Rückkehr: Nishikori hofft, bei den US Open an den Start gehen zu können.

Milos Raonic (ATP 10)

Art der Verletzung: Auch der Kanadier leidet an Handgelenkproblemen und war in Kanada nur am Start, weil es sein Heimturnier ist. Er scheiterte prompt beim ersten Auftritt.

Rückkehr: Raonic figuriert zwar im Cincinnati-Draw, Wunderdinge sind vom 26-Jährigen allerdings keine zu erwarten.

