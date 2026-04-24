Carlos Alcaraz muss wegen einer Verletzung kürzer treten und verpasst damit unter anderem auch die French Open.

Legende: Kann seinen Titel in Paris nicht verteidigen Carlos Alcaraz. Keystone/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Carlos Alcaraz (ATP 2) wird seinen Titel bei den French Open in diesem Jahr nicht verteidigen können. Wie der Spanier am Freitag bekannt gab, zwingt ihn eine Handgelenksverletzung am rechten Arm zu einer längeren Pause. «Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests haben wir beschlossen, dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten», schrieb Alcaraz.

Alcaraz hatte sich die Verletzung vergangene Woche in der ersten Runde von Barcelona zugezogen. Nach seinem Sieg gegen Otto Virtanen zog er sich aus dem Turnier zurück. Der Spanier musste anschliessend auch das derzeit laufende Masters in Madrid wegen der Verletzung absagen.

Sinner kann davonziehen

Der siebenfache Grand-Slam-Sieger hat Roland Garros 2024 und 2025 gewonnen. Im vergangenen Jahr schlug er seinen Rivalen Jannik Sinner in einem epischen Fünfsatz-Krimi im Final. Sinner, bereits seit dem 12. April wieder die Nummer eins, dürfte im ATP-Ranking in den kommenden Wochen nun aber davonziehen.

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