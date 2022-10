Dominic Stricker (ATP 129) scheitert an den Swiss Indoors in Basel im Achtelfinal.

Der Schweizer unterliegt Pablo Carreno Busta 5:7, 7:6 (7:3), 4:6.

Stricker hält gegen den Spanier gut mit und muss sich erst nach über zweieinhalb Stunden geschlagen geben.

Marc-Andrea Hüsler bleibt in der 1. Runde an Félix Auger-Aliassime hängen.

104 Positionen in der Weltrangliste und 11 Jahre Altersunterschied trennten Dominic Stricker und Pablo Carreno Busta im ersten Achtelfinal des ATP-500-Turniers. Davon war in der Basler St. Jakobshalle aber nur wenig zu spüren. Dominic Stricker bot dem Spanier lange die Stirn. Erst um 00:54 Uhr war die Dreisatzniederlage des Schweizers Tatsache.

Dass Stricker für Carreno Busta keine leichte Hürde darstellen würde, hatte er schon zu Beginn der Partie angedeutet. Der 20-Jährige strotzte nach seinem Premieren-Sieg in Basel vom Dienstag vor Selbstvertrauen. Bei eigenem Aufschlag liess der Schweizer praktisch nichts zu.

00:51 Video Strickers Kabinettstückchen wird nicht belohnt Aus Sport-Clip vom 26.10.2022. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Einzig beim Stand von 5:6 liess Stricker die Genauigkeit vermissen. Der routinierte Spanier wusste dies auszunutzen und kam zu zwei Satzbällen. Nachdem Stricker eine Vorhand ins Aus gesetzt hatte, war der Satzverlust Tatsache.

Duell mit Alcaraz verpasst

Im zweiten Durchgang belohnte sich Stricker gleich zu Beginn für seinen engagierten Auftritt mit einem Break. Von Rückschlägen in Form eines Service-Verlusts kurz darauf und vergebenen Chancen zum erneuten Re-Break liess sich der Linkshänder nicht verunsichern. Im Tiebreak spielte der Schweizer gross auf und holte sich den verdienten Satzausgleich.

00:48 Video Stricker dreht im Tiebreak auf Aus Sport-Clip vom 27.10.2022. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Im Entscheidungssatz kassierte Stricker beim Stand von 2:2 das entscheidende Break. Trotz der Unterstützung des ausharrenden Publikums schaffte der Berner die Wende nicht mehr. Nach 2:36 Stunden verwertete Carreno Busta seinen ersten Matchball.

Obwohl dem Schweizer damit die ultimative Reifeprüfung in Form eines Duells mit Carlos Alcaraz im Viertelfinal verwehrt bleibt, dürfte ihm der Auftritt weiter Auftrieb verleihen. Schon mit den 45 ATP-Punkten für die Achtelfinalqualifikation hatte Stricker in Basel seine Ausgangslage hinsichtlich des in neun Tagen beginnenden Next-Gen-Masters in Mailand (U21) markant verbessert.