 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Weltnummer 1 Sinner betroffen Stromausfall und Feueralarm: Chaos in Cincinnati

Ein grossflächiger Stromausfall hat den Spielbetrieb beim ATP-Turnier in Cincinnati komplett lahmgelegt.

12.08.2025, 07:25

Teilen
Jannik Sinner
Legende: Musste zwischendurch lange warten Jannik Sinner. Imago/Zuma Press Wire

75 Minuten lang mussten die Profis um den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner auf der Anlage warten, bis es nach dem Stromausfall in Cincinnati weitergehen konnte. Auch danach gab es allerdings Schwierigkeiten.

So störten im Duell zwischen dem Südtiroler Sinner und Gabriel Diallo aus Kanada erst flimmernde LED-Bildschirme am Spielfeldrand die Akteure, dann fiel das Hawk-Eye-System aus. Sinner und Diallo einigten sich darauf, ohne das technische Hilfsmittel weiterzumachen. Fünf Minuten später ging im Stadion ein Feueralarm los und das Spiel wurde zum dritten Mal unterbrochen.

Sinner unbeeindruckt

Sinner liess sich nicht aus der Ruhe bringen und setzte sich in der Vorbereitung auf die US Open mit 6:2, 7:6 (8:6) durch. Nach weniger als zwei Stunden beendete der Wimbledonsieger beim ATP-1000-Turnier in Ohio die Partie, er holte damit den 23. Erfolg in Serie auf Hartplatz.

«Es war ein sehr schwieriger Tag im Büro», sagte der Italiener, «gegen diese starken Aufschläger muss man die richtige Balance finden. Damit hatte ich manchmal zu kämpfen.»

ATP-Turnier in Cincinnati

Radio SRF 3, Morgenbulletin, 12.08.2025 07:33 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)