Legende: Bezwingt Auger-Aliassime in zwei Sätzen Jannik Sinner. Imago Images/PsnewZ

Jannik Sinner ist wieder die Nummer 1 der Tenniswelt. Im Final in Paris setzte sich der Italiener mit 6:4, 7:6 (7:4) gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime durch und löste damit seinen Dauerrivalen Carlos Alcaraz an der Spitze der Weltrangliste ab.

Der Spanier, der seit seinem US-Open-Sieg das Ranking angeführt hatte, war in Paris bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Sinner wusste das in der Pariser Défense-Arena auszunutzen. Er gewann das ATP-1000-Turnier in der französischen Hauptstadt zum ersten Mal.

Favorit in Turin

Mit Auger-Aliassime bekundete Sinner mehr Mühe als noch mit Zverev tags zuvor. Der Kanadier liess sich nur einmal breaken. Sinner seinerseits war bei eigenem Aufschlag jedoch souverän, servierte den 1. Satz nach Hause und entschied den 2. Durchgang im Tiebreak für sich.

Damit geht Sinner auch als Favorit in die ATP-Finals in Turin, die am 9. November beginnen. Der Italiener tritt dort als Titelverteidiger an.

