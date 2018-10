Roger Federer startet in Schanghai nach einem Freilos ins Turnier. Stan Wawrinka muss in der 1. Runde gegen Borna Coric ran.

Nach einem Freilos in der 1. Runde des ATP-1000-Turniers in Schanghai bekommt es Roger Federer wohl mit dem Russen Daniil Medwedew (ATP 32) zu tun. Für Titelverteidiger Federer wird es nach seinem überraschenden Achtelfinal-Out an den US Open der erste ATP-Ernstkampf seit einem Monat. Gegen Medwedew hat er bislang noch nie gespielt.

Federer gewarnt

Der Russe befindet sich allerdings in starker Form. Der 22-Jährige stiess in Tokio in dieser Woche nach einem Sieg über Wawrinka-Bezwinger Denis Shapovalov bis in den Final vor und kämpft um den Titel.

Sollte sich Federer in seinem Startspiel durchsetzen, könnte es in der 3. Runde zum Duell mit dem Kanadier Milos Raonic (ATP 20) kommen.

Wawrinka gegen Coric

In der gleichen Tableauhälfte wie Federer befindet sich auch Stan Wawrinka (ATP 74), der in der Startrunde auf den Kroaten Borna Coric (ATP 18) trifft. Die bisherigen drei Duelle gingen alle an den Waadtländer.