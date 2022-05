Rafael Nadal leidet wieder unter Schmerzen am lädierten linken Fuss. Ob dies Auswirkungen auf die French Open hat, ist offen.

Zu Rafael Nadals Leidwesen ist ein altes Problem zurückgekehrt. Nach der Dreisatz-Niederlage beim ATP-1000-Turnier in Rom gegen Denis Shapovalov klagte der Grand-Slam-Rekordsieger am Donnerstagabend über «wieder sehr starke Schmerzen». Betroffen ist sein lädierter linker Fuss.

Es handle sich nicht um eine neue Verletzung, sondern um das altbekannte Müller-Weiss-Syndrom, unter dem Nadal schon während fast seiner ganzen Karriere leidet. Dabei geht es um eine Deformation des Mittelfussknochens. «Ich lebe mit dieser Verletzung, die Schmerzen kommen und gehen.»

Nadal zeigt sich ratlos

Die letzte Saison hatte Nadal im August aus ebendiesem Grund abgebrochen, ehe er 2022 mit dem Sieg an den Australian Open triumphal zurückkehrte. Eine Prognose für die French Open, die am Sonntag in einer Woche beginnen und bei denen Nadal seinen 14. Titel anstrebt, konnte der bald 36-jährige Spanier nicht abgeben.

«Ich weiss nicht, ob ich jetzt pausieren muss oder trainieren kann. Heute konnte ich nicht richtig spielen, aber in wenigen Tagen kann es schon wieder besser sein», sagte Nadal knapp zwei Wochen vor seinem Lieblingsturnier.