In den Playoffs um den Verbleib in der Weltgruppe muss die Schweiz ohne die Teamleaderinnen antreten.

Legende: Der Captain und seine bestklassierte Spielerin Heinz Günthardt und Simona Waltert. KEYSTONE/Anthony Anex

Das Schweizer Team tritt in den Playoffs um den Verbleib in der höchsten Weltgruppe des Billie Jean King Cups ohne die stärksten Spielerinnen an. Captain Heinz Günthardt hat Simona Waltert (WTA 97), Céline Naef (WTA 185), Susan Bandecchi (WTA 246) und Valentina Ryser (WTA 258) nominiert.

Die Playoffs werden vom 14. bis 16. November in Dreiergruppen ausgetragen. Gegnerinnen der Schweizerinnen sind Argentinien und die Slowakei. Gespielt wird in Cordoba in Argentinien.

Änderungen möglich

Das von Günthardt erlassene Aufgebot ist nicht in Stein gemeisselt. Bis einen Tag vor der ersten Begegnung können gemäss Reglement bis zu drei personelle Änderungen vorgenommen werden. Neben Belinda Bencic (WTA 14) ist auch Viktorija Golubic (WTA 60) in der Weltrangliste besser klassiert als Waltert. Jil Teichmann (WTA 109) hat bereits bekanntgegeben, dass sie ihre Saison vorzeitig beendet.