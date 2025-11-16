Susan Bandecchi verliert ihr Einzel in den Playoffs des Billie Jean King Cups gegen die Argentinierin Julia Riera 2:6, 0:6.

Damit muss Simona Waltert das 2. Einzel gegen Solana Sierra gewinnen. Ansonsten stünde der Abstieg der Schweiz aus der Weltgruppe fest.

Die Begegnung können Sie hier live mitverfolgen.

War Susan Bandecchi (WTA 240) am Vortag gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova noch ein Blitzstart mit 5:1-Führung gelungen, befand sich die 27-jährige Tessinerin gegen Julia Riera (WTA 170) von Beginn weg auf verlorenem Posten. Die Argentinierin ging ihrerseits schnell 5:1 in Führung. Und nachdem Bandecchi auf 2:5 verkürzen konnte, holte sich Riera die nächsten 7 Games in Folge, was gleichbedeutend mit dem Sieg war – in nur 62 Minuten Spielzeit.

Damit muss die Schweiz sowohl das 2. Einzel sowie das anschliessende Doppel gewinnen, um den Abstieg aus der Weltgruppe zu verhindern. Zumindest der Ausgleich sollte in Reichweite liegen, zeigte Simona Waltert (WTA 86) am Vortag doch 2 starke Leistungen beim 2:1-Erfolg über die Slowakei. Der Sieger der Dreiergruppe qualifiziert sich für die Teilnahme an der Qualifikation zum Finalturnier im kommenden Jahr.

Waltert trifft auf Solana Sierra (WTA 66). Für das Doppel sind bislang Céline Naef (WTA 266) und Valentina Ryser (WTA 274) gemeldet, die Zusammensetzung kann aber kurzfristig noch ändern.

Billie Jean King Cup