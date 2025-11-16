Die Schweiz schlägt Argentinien in den Playoffs des Billie Jean King Cups in Cordoba mit 2:1 und verhindert damit den Abstieg aus der Weltgruppe.

Während Susan Bandecchi ihr Einzel verliert, sorgt Simona Waltert für den Ausgleich.

Im entscheidenden Doppel setzen sich dann Waltert und Céline Naef gegen Jazmin Ortenzi und Julia Riera 6:4, 6:1 durch.

4 Matches in 2 Tagen – und in allen 4 erfolgreich: So lautet die makellose Bilanz von Simona Waltert in den Playoffs des Billie Jean King Cups. Die Bündnerin gewann gegen die Slowakei am Samstag und Argentinien am Sonntag sowohl ihr Einzel als auch das Doppel an der Seite von Céline Naef und wurde ihrer Rolle als Teamleaderin in Abwesenheit von Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic mehr als gerecht.

Heimvorteil nicht genutzt

Die Entscheidung musste das Doppel bringen. Und wie schon gegen die Slowakei zeigten Waltert und Céline Naef eine starke Leistung, obwohl sie zuvor noch nie miteinander angetreten waren. Gegen das argentinische Duo Jazmin Ortenzi/Julia Riera warteten die Schweizerinnen geduldig auf ihre Chance, ehe sie eiskalt zuschlugen.

Das entscheidende Break im 1. Umgang zum 6:4 war gleichbedeutend mit dem Satzgewinn. Im 2. Durchgang schien der Widerstand der Argentinierinnen trotz Heimvorteil gebrochen. Waltert/Naef schafften 2 weitere Breaks und brachten den Sieg nach etwas mehr als einer Stunde ins Trockene.

Bandecchi auf verlorenem Posten

Nicht nur das Doppel bot ein Déjà-vu zum Duell mit der Slowakei am Vortag, auch die Einzel waren nach dem gleichen Muster verlaufen. Susan Bandecchi (WTA 240) unterlag Julia Riera (WTA 170) 2:6, 0:6, ehe Waltert (WTA 86) gegen Solana Sierra (WTA 66) 6:3, 7:6 (10:8) siegte und für den Ausgleich sorgte.

War Bandecchi am Vortag gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova noch ein Blitzstart mit 5:1-Führung gelungen, geriet sie gegen Riera schnell 1:5 in Rückstand. Und nachdem die 27-jährige Tessinerin auf 2:5 verkürzen konnte, holte sich Riera die nächsten 7 Games in Folge und damit den Sieg – in nur 62 Minuten Spielzeit.

Waltert bestechend

Waltert bewies dann bei ihrem Einzel bei windigen Bedingungen Nervenstärke. Erst holte sie im 2. Durchgang einen 1:4-Rückstand auf und liess sich auch danach nicht aus dem Konzept bringen, als sie 2 Matchbälle vergab und danach einen Satzball von Sierra abwehren musste.

Dank der beiden 2:1-Erfolge schliesst die Schweiz mit Team-Captain Heinz Günthardt die Dreiergruppe in den Playoffs auf Platz 1 ab und darf im kommenden Jahr an der Qualifikation zum Finalturnier des Billie Jean King Cups teilnehmen. Die Slowakei und Argentinien steigen hingegen aus der Weltgruppe ab.

Billie Jean King Cup