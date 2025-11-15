Die Schweiz gewinnt die Playoff-Partie im Billie Jean King Cup gegen die Slowakei im argentinischen Cordoba mit 2:1.

Während Susan Bandecchi ihr Einzel gegen Viktoria Hruncakova 5:7, 2:6 verliert, gewinnt Simona Waltert gegen Rebecca Sramkova 6:4, 6:4.

Im abschliessenden Doppel besiegen Waltert und Céline Naef das slowakische Duo Katarina Kuzmova/Nina Vargova 7:5, 6:3.

Das Doppel musste die Entscheidung bringen im Duell zwischen der Schweiz und der Slowakei in den Playoffs des Billie Jean King Cups. Und dort behielten die beiden Schweizerinnen Simona Waltert und Céline Naef gegen Katarina Kuzmova und Nina Vargova trotz Breakrückstand in beiden Sätzen das bessere Ende für sich.

Damit avancierte Waltert – in Abwesenheit von Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic die Schweizer Teamleaderin – auch zur Matchwinnerin.

Bandecchi verliert den Faden

Denn zuvor hatte Waltert in ihrem Einzel gegen Rebecca Sramkova für den Ausgleich gesorgt, nachdem Susan Bandecchi gegen Viktoria Hruncakova verloren hatte.

Der Gewinn des 1. Satzes wäre für Bandecchi zum Greifen nah gewesen. Doch beim Stand von 5:1 riss der Faden bei der Weltnummer 240 komplett.

Ihre Gegnerin Hruncakova (WTA 226) holte in der Folge die nächsten 8 Games, somit den 1. Satz noch und ging auch im 2. Durchgang gleich mit einem Break in Führung. Davon erholte sich Bandecchi nicht mehr und verlor schliesslich in 1:39 Stunden mit 5:7 und 2:6.

Waltert triumphiert auch im Einzel

Auch im 2. Einzel schien zunächst alles gegen die Schweiz zu laufen. Waltert (WTA 86) musste gegen Sramkova (WTA 74) gleich ihr erstes Aufschlagspiel abgeben und geriet schnell 0:3 in Rücklage. Doch die Schweizerin schlug zurück, glich zum 3:3 aus und schaffte ihrerseits das entscheidende Break zum 5:4. Kurz darauf servierte sie den Satz nach Hause.

Es schien, als wäre damit der Widerstand der angeschlagenen Sramkova gebrochen. Beim Stand von 1:2 im 2. Durchgang nahm die Slowakin ein Medical Timeout, liess sich an den Adduktoren behandeln und musste die nächsten 3 Games abgeben. Diesen Vorsprung liess sich Waltert trotz eines kleinen Zwischentiefs nicht mehr nehmen. Erst glänzte sie mit einem sehenswerten Lob, ehe sie kurze Zeit später ihren 1. Matchball nach 1:42 Stunden zum Sieg verwertete.

Nur der Sieg zählt gegen Argentinien

Am Sonntag (ab 15 Uhr live bei SRF) geht es gegen Gastgeber Argentinien, der die Slowakei am Freitag mit 3:0 bezwungen hat, nicht um mögliche gewonnene Matches oder Sätze, sondern nur um den Sieg. Wer das Duell mit 2 Einzeln und einem Doppel gewinnt, ist Gruppensieger und verbleibt in der Weltgruppe des Billie Jean King Cups.