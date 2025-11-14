Die Schweizerinnen kämpfen im Billie Jean King Cup um den Ligaerhalt. Nun gehts gegen die Slowakei und Argentinien.

Legende: Will die Schweiz an den Billie Jean Cup führen Simona Waltert. KEYSTONE/Anthony Anex

Nicht Bencic, Golubic oder Teichmann – für die Playoffs des Billie Jean Kings Cups liegen die Schweizer Hoffnungen auf Simona Waltert (WTA 86). Die Bündnerin führt das Team um Captain Heinz Günthardt erstmals als Leaderin an und will nun den Ligaerhalt schaffen.

Dafür brauchts allerdings den Gruppensieg gegen die Slowakei und Argentinien. «Auf dem Papier sind wir nicht die Favoriten, aber als Aussenseiter würde ich uns auch nicht bezeichnen», sagte Günthardt im Vorfeld des Turniers in Cordoba (ARG). Gespielt wird jeweils in zwei Einzeln und einem Doppel.

Günthardt kann auf eine Waltert in Topform zählen. Ende September gewann sie ein ITF-Turnier, seither reihte sie bei Challenger-Turnieren zwei Viertelfinals, einen Halbfinal und als Krönung den Turniersieg in Rio aneinander.

Susan Bandecchi (WTA 240), Finalistin eines ITF-Turniers Anfang November, dürfte das zweite Einzel spielen. Celine Naef (WTA 266) und Valentina Ryser (WTA 274) komplettieren das Team. Das Duell mit der Slowakei ist am Samstag, am Sonntag spielt man gegen Argentinien.