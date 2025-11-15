Susan Bandecchi verliert das 1. Einzel in den Playoffs des Billie Jean King Cups gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova mit 5:7, 2:6.

Simona Waltert sorgt mit einem 6:4, 6:4-Erfolg im 2. Einzel gegen Rebecca Sramkova für den Ausgleich.

Damit steht es vor dem abschliessenden Doppel zwischen der Schweiz und der Slowakei im argentinischen Cordoba 1:1.

Der Gewinn des 1. Satzes wäre für Susan Bandecchi zum Greifen nah gewesen. Doch beim Stand von 5:1 riss der Faden bei der Weltnummer 240 komplett.

Ihre Gegnerin Viktoria Hruncakova (WTA 226) holte in der Folge die nächsten 8 Games, somit den 1. Satz noch und ging auch im 2. Durchgang gleich mit einem Break in Führung. Davon erholte sich Bandecchi nicht mehr und verlor schliesslich in 1:39 Stunden mit 5:7 und 2:6.

Legende: Konnte nicht über sich hinauswachsen Susan Bandecchi. SRF

Waltert kämpft sich zurück

Auch im 2. Einzel schien zunächst alles gegen die Schweiz zu laufen. Simona Waltert (WTA 86) musste gegen Rebecca Sramkova (WTA 74) gleich ihr erstes Aufschlagspiel abgeben und geriet schnell 0:3 in Rücklage. Doch die Schweizer Teamleaderin – in Abwesenheit von Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic – schlug zurück, glich zum 3:3 aus und schaffte ihrerseits das entscheidende Break zum 5:4. Kurz darauf servierte sie den Satz nach Hause.

Es schien, als wäre damit der Widerstand der angeschlagenen Sramkova gebrochen. Beim Stand von 1:2 im 2. Durchgang nahm die Slowakin ein Medical Timeout, liess sich an den Adduktoren behandeln und musste die nächsten 3 Games abgeben. Diesen Vorsprung liess sich Waltert trotz eines kleinen Zwischentiefs nicht mehr nehmen. Erst glänzte sie mit einem sehenswerten Lob, ehe sie kurze Zeit später ihren 1. Matchball nach 1:42 Stunden zum Sieg verwertete.

Das Doppel muss entscheiden

Somit steht es zwischen der Schweiz und der Slowakei vor dem abschliessenden Doppel 1:1. Es duellieren sich Waltert und Celine Naef mit Katarina Kuzmova und Nina Vargova.

Um sich in der höchsten Stufe des Teamwettbewerbs zu halten, müssen die Schweizerinnen in der Dreiergruppe den 1. Platz belegen. Am Sonntag wartet als zweiter und letzter Gegner Argentinien (ab 15 Uhr live bei SRF), das die Slowakei am Freitag mit 3:0 Siegen geschlagen hat.