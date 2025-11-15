Susan Bandecchi verliert das 1. Einzel in den Playoffs des Billie Jean King Cups gegen die Slowakin Viktoria Hruncakova mit 5:7, 2:6.

Damit liegt die Schweiz im argentinischen Cordoba gegen die Slowakei 0:1 zurück.

Hier können Sie die weiteren Begegnungen live mitverfolgen.

Der Gewinn des 1. Satzes wäre für Susan Bandecchi zum Greifen nah gewesen. Doch beim Stand von 5:1 riss der Faden bei der Weltnummer 240 komplett. Ihre Gegnerin Viktoria Hruncakova (WTA 226) holte in der Folge die nächsten 7 Games, somit den 1. Satz noch und ging auch im 2. Durchgang gleich mit einem Break in Führung.

Legende: Konnte nicht über sich hinauswachsen Susan Bandecchi. SRF

Davon erholte sich Bandecchi nicht mehr und verlor schliesslich in 1:39 Stunden mit 5:7 und 2:6. Im 2. Einzel des Duells zwischen der Schweiz und der Slowakei im Billie Jean King Cup in Argentinien trifft Simona Waltert (WTA 86) auf Rebecca Sramkova (WTA 74). Im Anschluss folgt noch das Doppel.

Um sich in der höchsten Stufe des Teamwettbewerbs zu halten, müssen die ohne Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic angetretenen Schweizerinnen in der Dreiergruppe den 1. Platz belegen. Am Sonntag wartet als zweiter und letzter Gegner Argentinien, das die Slowakei am Freitag mit 3:0 Siegen geschlagen hat.