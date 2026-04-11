Die Schweiz stellt in den Billie Jean King Qualifiers im Duell mit Tschechien in Biel auf 2:1.

Belinda Bencic/Viktorija Golubic ringen Tereza Valentova/Marketa Vondrousova im Doppel mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:0), 6:1 nieder.

In den beiden verbleibenden Einzeln brauchen die Schweizerinnen noch einen Sieg, um sich für das Finalturnier im November in China zu qualifizieren.

Welch Achterbahnfahrt der Gefühle für Belinda Bencic und Viktorija Golubic: Zwischenzeitlich trennten das Schweizer Doppel im Duell mit den Tschechinnen Tereza Valentova/Marketa Vondrousova nur noch zwei Punkte von der Niederlage.

Perfektes Tiebreak im 2. Satz

Doch die Schweizerinnen bewiesen im 2. Satz beim Stand von 5:6 Nervenstärke, zogen den Kopf aus der Schlinge und retteten sich ins Tiebreak. Fast schon mit der Wut im Bauch nach all den verpassten Chancen zuvor sicherten sich Bencic und Golubic die Kurzentscheidung gleich mit 7:0 und erzwangen den Entscheidungssatz. Dies, nachdem die Schweizerinnen den 1. Umgang noch extrem unglücklich im Tiebreak verloren hatten.

Nach dem Satzausgleich waren die Olympia-Silbergewinnerinnen von Tokio nicht mehr aufzuhalten. Rasch zogen Bencic/Golubic auf 3:0 davon und zeigten in der Folge keine Schwächen mehr. Nach einem weiteren Break zum 5:1 servierte Golubic den Sieg souverän nach Hause.

Bencic will es wissen

Dank dem hart erkämpften Erfolg im Doppel legt die Schweiz im Duell mit Tschechien wieder vor und führt mit 2:1. Somit hat das Team von Captain Heinz Günthardt zwei Chancen, das Ticket für das Finalturnier in Shenzhen (CHN) zu lösen.

Im ersten Einzel am Samstag nimmt es Bencic mit Linda Noskova (WTA 14) auf. Sollte es der Schweizer Leaderin nicht gelingen, den dritten und entscheidenden Punkt zu holen, müsste das letzte Einzel über den Sieger entscheiden. Wer dort zum Zug kommen würde, ist noch unklar.

Billie Jean King Cup