In der Qualifikation des Billie Jean King Cups steht es zwischen der Schweiz und Tschechien vor dem letzten Einzel 2:2.

Belinda Bencic gewinnt zunächst an der Seite von Viktorija Golubic das Doppel, verliert dann aber ihr Einzel gegen Linda Noskova.

Das letzte Einzel bestreiten Golubic und Marie Bouzkova – live bei SRF zu sehen.

Der dritte Dreisätzer binnen 24 Stunden war dann einer zuviel: Belinda Bencic verpasste es in der Billie-Jean-King-Cup-Quali, das Duell zwischen der Schweiz und Tschechien vorzeitig zu entscheiden.

Die Nummer 11 der Welt musste sich nach einem aufreibendem Spiel trotz drei Matchbällen Linda Noskova (WTA 14) mit 3:6, 6:3 und 6:7 (9:11) geschlagen geben. Insgesamt 7:43 Stunden war die Ostschweizerin am Freitag und Samstag auf dem Court in Biel gestanden.

Schon vor dem Tiebreak hatte Bencic den Sieg vor Augen: Sie schlug bei 5:4 zum Matchgewinn auf, der Tschechin gelang aber bei letzter Gelegenheit das Rebreak.

Grosse Wende im Doppel

Zuvor hatte Bencic zusammen mit Viktorija Golubic im Doppel vorgelegt. Die Schweizerinnen schlugen Tereza Valentova/Marketa Vondrousova nach 2:21 Stunden mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:0) und 6:1. Dabei hatten die Olympia-Silbergewinnerinnen von 2021 im 2. Satz zwischenzeitlich nur zwei Punkte vor der Niederlage gestanden.

Doch Bencic und Golubic bewiesen Nervenstärke, retteten sich ins Tiebreak und gewannen dieses gleich mit 7:0. Im Entscheidungssatz griffen die Schweizerinnen den Service von Valentova energisch an, schafften zwei Breaks und brachten den 2. Punkt ins Trockene.

Billie Jean King Cup