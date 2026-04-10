Viktorija Golubic verliert das 2. Einzel im Billie Jean King Cup gegen Linda Noskova in zwei Sätzen.

Zuvor hat Belinda Bencic die Schweiz in Führung gebracht.

Am Samstag kann die Schweiz im Doppel vorlegen, ehe noch mindestens ein entscheidendes Einzel ansteht.

Alles ausgeglichen zwischen der Schweiz und Tschechien. Viktorija Golubic (WTA 79) verlor das 2. Einzel bei den Qualifiers im Billie Jean King Cup gegen Linda Noskova klar 1:6, 4:6. Die 33-jährige Zürcherin konnte sich nach dem 1. Satz aber deutlich steigern. Im 2. Durchgang führte Golubic 4:1, hatte drei Breakchancen zum 5:3, konnte diese jedoch nicht nutzen.

Am Ende entwickelte die Weltranglisten-14. Noskova, die im letzten Herbst beim Masters-1000-Turnier in Peking im Final stand, aber zu viel Power und hatte beim Aufschlag (9 Asse) zu grosse Vorteile.

Bencic mit Umweg zum Auftaktsieg

Belinda Bencic hatte in der Heimpartie in Biel den ersten Schweizer Punkt geholt. Die 29-Jährige setzte sich in einem Abnützungskampf über 3:04 Stunden gegen die 2 Jahre jüngere Marie Bouzkova 6:3, 6:7 (4:7), 6:4 durch.

Die Schweizerin bewies im entscheidenden Umgang einmal mehr Nervenstärke. Bei 4:4 wehrte sie zunächst zwei Breakbälle der Tschechin ab und holte sich das Game noch. In der Folge schlug sie selbst eiskalt zu: Bei Aufschlag Bouzkova machte sie den Sack zu.

Insgesamt gab Bencic ihren Service viermal ab, allein dreimal im wechselhaften zweiten Satz. In diesem führte sie zunächst 3:0 (2 Breaks) und später 4:3 (mit Break). Bei 5:5 liess sie 3 Möglichkeiten auf einen weiteren Servicedurchbruch ungenutzt. Im Tiebreak lag sie 4:1 vorne, verlor dann aber 6 Punkte in Folge. Trotz der verpassten Chancen behielt sie im entscheidenden Moment den Fokus.

Entscheidung am Samstag

Die Entscheidung, wer sich für das Finalturnier der besten acht Nationen im November in China qualifiziert, fällt am Samstag ab 13:00 Uhr mit dem Doppel und den beiden weiteren Einzeln (live bei SRF).

Billie Jean King Cup