Belinda Bencic bringt die Schweiz im Billie Jean King Cup gegen Tschechien 1:0 in Führung.

Die Nummer 11 der Welt schlägt Marie Bouzkova (WTA 24) in Biel 6:3, 6:7 (4:7), 6:4.

Im zweiten Einzel vom Freitag tritt Viktorija Golubic (WTA 79) gegen Tschechiens Nummer 1 Linda Noskova (WTA 14) an.

Belinda Bencic hat in der Heimpartie des Billie Jean King Cups in Biel gegen Tschechien den ersten Schweizer Punkt geholt. Die 29-Jährige setzte sich in einem Abnützungskampf über 3:04 Stunden gegen die 2 Jahre jüngere Marie Bouzkova 6:3, 6:7 (4:7), 6:4 durch.

Die Schweizerin bewies im entscheidenden Umgang einmal mehr Nervenstärke. Bei 4:4 wehrte sie zunächst zwei Breakbälle der Tschechin ab und holte sich das Game noch. In der Folge schlug sie selbst eiskalt zu: Bei Aufschlag Bouzkova machte sie den Sack zu.

Legende: Erfolgreicher Auftakt Eine kämpferische Belinda Bencic setzt sich gegen Marie Bouzkova durch. Keystone/Peter Schneider

Insgesamt gab Bencic ihren Service viermal ab, allein dreimal im wechselhaften zweiten Satz. In diesem führte sie zunächst 3:0 (2 Breaks) und später 4:3 (mit Break). Bei 5:5 liess sie 3 Möglichkeiten auf einen weiteren Servicedurchbruch ungenutzt. Im Tiebreak lag sie 4:1 vorne, verlor dann aber 6 Punkte in Folge. Trotz der verpassten Chancen behielt sie im entscheidenden Moment den Fokus.

Kann Golubic nachlegen?

Viktorija Golubic bietet sich damit im zweiten Einzel die Chance, ihr Team mit zwei Längen in Führung zu bringen. Sie trifft auf die tschechische Teamleaderin Linda Noskova.

In der Qualifikationspartie geht es um ein Ticket für das Finalturnier des Billie Jean King Cups im September in Shenzhen. An diesem nehmen inklusive Gastgeber China 8 Nationen teil.

Billie Jean King Cup