Legende: Der Captain und seine Nummer 1 Heinz Günthardt im Gespräch mit Belinda Bencic. Keystone/SALVATORE DI NOLFI

Was ist der Billie Jean King Cup?

Die Billie Jean King Cup – kurz BJKC – ist der Nachfolge-Wettbewerb des 1963 ins Leben gerufenen Federation Cup. Der jährlich stattfindende Frauen-Team-Wettkampf wurde 1995 in Fed Cup abgeändert und heisst seit 2020 BJKC.

Um was geht es und wie wird gespielt?

Am 10./11. April stehen die 7 Qualifiers-Affichen an. Auf dem Programm stehen der Reihe nach 2 Einzel (Freitag), ein Doppel und nochmals 2 Einzel (alle am Samstag). Die 7 Sieger qualifizieren sich für das Finalturnier im September, für welches Gastgeber China gesetzt ist.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das BJKC-Duell zwischen der Schweiz und Tschechien können Sie live bei SRF verfolgen. Am Freitag und Samstag übertragen wir jeweils ab 13:00 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App.

Wer spielt für die Schweiz?

Die Schweiz, BJKC-Champion von 2022, trifft in ihrem Quali-Duell in Biel auf Tschechien und tritt praktisch in Bestbesetzung an. Mit Belinda Bencic (WTA 11), Viktorija Golubic (WTA 79) und Rebeka Masarova (WTA 123) sind die nationalen Nummern 1, 2 und 4 dabei. Einzig Simona Waltert (WTA 91) fehlt. An ihrer Stelle ist Céline Naef (WTA 207) dabei. Tschechien ist mit den Top-50-Spielerinnen Linda Noskova (WTA 14), Marie Bouzkova (WTA 24), Marketa Vondrousova (WTA 45) und Tereza Valentova (WTA 50) favorisiert.

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