Legende: Zurück im Team Belinda Bencic im Training mit Jil Teichmann. Keystone/Anthony Anex

Nach der Niederlage gegen Polen im April wird die Schweiz nach drei Finalteilnahmen in Folge inklusive Titelgewinn 2022 in diesem Jahr nicht bei der Entscheidung um den Billie Jean King Cup dabei sein. Stattdessen stehen ab Freitag in Biel die Playoffs gegen Serbien an. Die Siegerinnen spielen 2025 die Qualifiers für die Finals, die Verliererinnen müssen in die Europa-/Afrika-Gruppe.

Rückkehr von Bencic

Die Schweiz darf im ersten Aufeinandertreffen mit Serbien wieder auf Belinda Bencic zählen. Die Ostschweizerin hatte aufgrund ihrer Schwangerschaft die Finals 2023 und die Qualifikation 2024 verpasst. Vor zwei Wochen gab sie beim ITF-Turnier in Hamburg ihr Comeback. Neben Bencic sind Viktorija Golubic (WTA 105), Jil Teichmann (WTA 139), Simona Waltert (WTA 173) und Céline Naef (WTA 209) dabei.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie das Duell zwischen der Schweiz und Serbien am Freitag und Samstag jeweils ab 14:00 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App.

Bei Serbien stehen Lola Radivojevic (WTA 177), Natalija Senic (WTA 384), Mia Ristic (WTA 396) und Anja Stankovic (WTA 434) im Aufgebot. Gespielt wird im Best-of-5-Format. Am Freitag stehen zwei Einzel, am Samstag zwei Einzel und ein Doppel auf dem Programm.