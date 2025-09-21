Italien gewinnt in Shenzhen zum sechsten Mal – und zum zweiten Mal hintereinander – den Billie Jean King Cup.

Legende: Brachte Italiens Titelverteidigung ins Trockene Jasmine Paolini. Keystone/Andy Wong

Elisabetta Cocciaretto (WTA 91) und Jasmine Paolini (WTA 8) entschieden im Final des Billie Jean King Cups in Shenzhen (CHN) die Einzel gegen höher klassierte Gegnerinnen in jeweils zwei Sätzen für sich. Cocciaretto bezwang die zuvor im Turnier noch unbesiegte Emma Navarro (WTA 18) in 89 Minuten 6:4, 6:4. Das zweite Einzel entschied Paolini gegen Jessica Pegula (WTA 7) mit 6:4, 6:2 für sich.

Cocciaretto sorgte mit dem Sieg über Navarro für die grosse Überraschung im Final. Insgesamt war es aber Paolini, die in China glänzte. Die Weltnummer 8 gewann in Shenzhen alle ihre Einzel und zusammen mit Sara Errani im Halbfinal gegen die Ukraine auch das entscheidende Doppel.

Italien in den letzten 20 Jahren top

Die sechs italienischen Erfolge im Billie Jean King Cup (früher Fed Cup) kamen alle in den letzten 20 Jahren (2006, 2009, 2010, 2013, 2024, 2025). Rekordsieger USA holte die Trophäe schon 18 Mal, aber nie mehr seit 2017. Italien gewann in diesem Format die letzten sechs Direktbegegnungen gegen das USA-Team.

Resultate