Am Freitag und Samstag gastieren die polnischen Tennisspielerinnen im Rahmen der Billie-Jean-King-Cup-Qualifikation in Biel. Mit dabei im Team der Gäste ist auch die Weltnummer 1, Iga Swiatek.

Swiatek belegte bis anhin während 85 Wochen den 1. Platz der Weltrangliste, zudem gewann sie bereits 4 Grand-Slam-Turniere, davon 3 Mal Roland Garros. Diese Erfolge feierte die gebürtige Warschauerin bereits, obwohl sie im Mai erst 23 Jahre alt wird.

Das Hier und Jetzt zählt

Bei der anstehenden Qualifikation würden aber sowohl ihre Erfolge im Einzel als auch der Triumph der Schweizerinnen im Billie Jean King Cup 2022 keinen Einfluss haben und nichts bedeuten. Auch die Rolle Polens als Favorit lächelt sie weg: «Es ändert den Fakt nicht, dass wir Arbeit vor uns haben.»

Als Weltnummer 1 ist immer Druck da.

Entscheidend ist das Geschehen auf dem Court und auch als Weltnummer 1 hat sie nicht gewonnen, ehe der Matchball nicht verwertet worden ist. Sie kennt die Situation, ein Spiel als Favoritin zu bestreiten, und meint nur: «Als Weltnummer 1 ist immer Druck da.»

Vorfreude auf die Schweiz

Swiatek schwärmt von der Schweiz, es sei ein wunderschönes Land. Mehrere Ortschaften in der Schweiz habe sie auch schon gesehen und es immer genossen. Sie wolle in Biel auch nicht nur den Tenniscourt sehen: «Hoffentlich kann ich auch die Ortschaft ein bisschen erkunden.»

Es fühlte sich komisch an, mir vorzustellen, überhaupt auf der gleichen Tour wie Roger Federer zu sein.

Die Erkundungstour in Biel würde an einem besonderen Ort beginnen: Der Roger-Federer-Allee, an der die Tennisplätze in Biel liegen. Federer ist Swiateks Idol: «Ich liebte es einfach, ihm zuzusehen, wegen seinem Spielstil und seiner Klasse.» Nun tritt sie als Weltnummer 1 an der nach ihm benannten Allee an.

Für Swiatek immer noch etwas Besonderes, mit ihrem Idol in einem Satz erwähnt zu werden: «Es fühlte sich komisch an, mir vorzustellen, überhaupt auf der gleichen Tour wie Federer zu sein.»

Unbekannte Gegnerinnen

Swiatek hat bisher erst gegen eine Spielerin aus dem aktuellen Schweizer Aufgebot gespielt. In zwei Partien gegen Jil Teichmann (WTA 213) gab sie sich keine Blösse und gewann beide Direktduelle in zwei Sätzen. Ob Teichmann in Biel spielen kann, ist noch nicht klar.