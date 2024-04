Legende: Welche Rolle erhält sie? Céline Naef lauscht den Anweisungen von Captain Heinz Günthardt. Freshfocus/Pascal Müller

Der grösste Erfolg im Schweizer Frauen-Tennis ist erst 17 Monate her: Belinda Bencic, Jil Teichmann, Viktorija Golubic und Simona Waltert führten das Nationalteam zum Sieg im Billie Jean King Cup 2022. Deshalb war die Schweiz 2023 für die Finalphase vorqualifiziert. Heuer ist alles anders:

Qualifikations-Modus

Die Schweiz trifft am Freitag und Samstag in der Qualifikation auf Polen. Es ist eine von 8 Quali-Begegnungen. Die Siegerinnen-Teams ergänzen in den Finals (12. bis 17. November in Sevilla) die 4 vorqualifizierten Teams Kanada (Titelverteidiger), Italien (Finalist 2023), Spanien (Gastgeber) und Tschechien (Wildcard). Die Verlierer müssen im Herbst in Playoffs um die Teilnahme an der Qualifikation 2025 kämpfen.

Austragungsort

Die Schützlinge von Heinz Günthardt treten im Zentrum von Swiss Tennis in Biel an. Es ist das erste Schweizer Heimspiel seit über vier Jahren (3:1 gegen Kanada im Februar 2020). Damals hiess das Turnier noch Fed Cup.

Schliessen 03:20 Video Archiv: Historischer Erfolg am Billie Jean King Cup 2022 Aus Sport-Clip vom 13.11.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden. 03:20 Video Archiv: Golubics Niederlage besiegelt Out in der Gruppenphase 2023 Aus Sport-Clip vom 09.11.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 20 Sekunden.

Spieldaten

Am Freitag, 12. April, stehen nach einer Eröffnungszeremonie (14:00 Uhr) zwei Einzel an. Am Samstag, 13. April, folgen ab 13:00 Uhr zwei weitere Einzel und ein Doppel (falls nötig).

Aufgebot

Das genaue Line-up ist noch nicht bekannt. Günthardt hatte zunächst Golubic, Teichmann, Waltert und Céline Naef aufgeboten. Inzwischen musste Golubic absagen, Teichmann ist fraglich. Nun hat Valentina Ryser erstmals ein Aufgebot erhalten. Bei Polen ist unter anderem die Weltnummer 1 Iga Swiatek gemeldet.

02:37 Video Debütantin Valentina Ryser: «Ich habe ein sehr offensives Spiel, mache gerne Druck» Aus Sport-Clip vom 09.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 37 Sekunden.

BJCK bei SRF

SRF zwei überträgt an beiden Tagen live aus Biel. Kommentar: Manuel Köng und Patty Schnyder. Als Stream gibt's die Begegnung auch in der Sport App.