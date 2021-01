Statt in den nächsten Wochen für die Australian Open zu trainieren, muss Belinda Bencic 14 Tage im Hotel ausharren.

So hat sich Belinda Bencic ihre Vorbereitung auf die Australian Open (8. bis 21. Februar) mit Sicherheit nicht vorgestellt: Die Ostschweizerin muss sich nach ihrer Ankunft in Melbourne in eine 14-tägige Quarantäne ohne Trainingsmöglichkeit begeben, da sie ihr Hotelzimmer nicht verlassen darf.

Grund für die strenge Anordnung der örtlichen Gesundheitsbehörden war ein positiver Corona-Test bei einem Passagier auf dem gleichen Flug aus Abu Dhabi.

Auch Kerber und Andreescu betroffen

An Bord befanden sich nebst Bencic weitere Spielerinnen, darunter mit Bianca Andreescu die US-Open-Siegerin von 2019 sowie Angelique Kerber, die Australian-Open-Siegerin von 2016. Gleich erging es den Passagieren eines Charterflugs aus New York.

Nach ihrer Ankunft hatte sich Bencic auf Twitter angetan gezeigt von der perfekten Organisation und den reibungslosen Abläufen. Im Gegensatz zu den meisten anderen angereisten Spielerinnen, die täglich einige Stunden im Freien trainieren dürfen, muss sie sich nun zwei Wochen lang in ihrem Zimmer fit halten.