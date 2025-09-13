Die Schweiz unterliegt Indien im Davis Cup in Biel mit 1:3.

Dominic Stricker und Jakub Paul gewinnen zuerst das Doppel gegen N. Sriram Balaji/Rithvik Bollipalli 6:7 (3:7), 6:4, 7:5.

Die Niederlage von Debütant Henry Bernet (ATP 603) gegen Sumit Nagal (ATP 290) besiegelt dann die Schweizer Niederlage.

Die Schweizer Hoffnung auf ein Comeback im Davis-Cup-Duell mit Indien hielt nur kurz. Henry Bernet (ATP 603) hatte bei seinem Debüt die undankbare Aufgabe, gegen die indische Nummer 1 Sumit Nagal (ATP 290) anzutreten. Die Ausgangslage war prekär: Verliert der 18-jährige Basler sein Einzel, verliert die Schweiz auch das Duell.

So kam es dann auch. Bernet fand im 1. Satz gar nicht zu seinem Spiel und gab seinen Aufschlag gleich dreimal ab. Das 1:6 entsprach dem Gezeigten auf dem Platz. Im 2. Durchgang konnte sich der Schweizer dann etwas steigern und verhinderte ein frühes Break. Ein Servicedurchburch zu null zum 4:2 brachte Nagal dann aber endgültig auf die Siegerstrasse. Mit 6:3 servierte er den 2. Satz souverän ins Trockene.

Nach den beiden verlorenen Einzeln am Freitag von Jérôme Kym und Marc-Andrea Hüsler ging damit auch das dritte Einzel ohne Schweizer Satzgewinn verloren. In der Endabrechnung steht ein klares 3:1 zugunsten von Indien zu Buche.

Stricker/Paul siegen

Vor Bernets Niederlage hatten Dominic Stricker und Jakub Paul dank einem Sieg im Doppel noch auf 1:2 verkürzen können. Die beiden Schweizer kämpften sich nach Satzrückstand zurück und holten sich den 2. Satz mit 6:4. Beim Stand von 1:3 im dritten Durchgang sah es für das Schweizer Team dann erneut mehr als düster aus.

Doch erneut kamen Stricker und Paul zurück. Sie nahmen den Indern zum 3:3 den Aufschlag ab und schafften zum 7:5 das entscheidende Break. Dass die Einheimischen den Kopf noch aus der Schlinge ziehen konnten, lag auch daran, dass sich Stricker während der Partie massiv steigerte. Der Sieg sollte am Ende jedoch nutzlos sein, die Schweiz muss 2026 erneut in den Playoffs der Weltgruppe I antreten.