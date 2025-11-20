Marcel Granollers und Pedro Martinez sichern den Iberern gegen Tschechien im Doppel den entscheidenden Punkt.

Legende: Nervenstark Das spanische Doppel mit Marcel Granollers und Pedro Martinez. Imago/IPA Sport

Spaniens Davis-Cup-Team hat sich auch ohne den verletzten Topstar Carlos Alcaraz in den Halbfinal gekämpft. Das Team von Captain David Ferrer setzte sich in Bologna im Viertelfinal in einem Krimi gegen Tschechien mit 2:1 durch.

Marcel Granollers und Pedro Martinez gewannen das entscheidende Doppel gegen Jakub Mensik/Tomas Machac mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8). Zuvor hatten Mensik für Tschechien (gegen Pablo Carreno Busta) und Jaume Munar für Spanien (gegen Jiri Lehecka) gepunktet.

Argentinien oder Deutschland?

Spaniens Halbfinalgegner wird Argentinien oder Deutschland, die sich am Abend duellieren. Für den anderen Halbfinal hatten sich bereits zuvor Belgien und Titelverteidiger Italien qualifiziert.