Erst nach ein Uhr morgens macht das deutsche Doppel Krawietz/Pütz den Halbfinal-Einzug perfekt.

Legende: Nachtschicht lohnte sich Tim Pütz und Kevin Krawietz. key/AP/Luca Bruno

Das deutsche Davis-Cup-Team steht nach einem wahren Thriller gegen Argentinien im Davis-Cup-Halbfinal. Das Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz holte im Viertelfinal in Bologna mit einem 4:6, 6:4, 7:6 (12:10) über Andres Molteni/Horacio Zeballos den entscheidenden Punkt.

Die Schlussphase war an Spannung nicht zu überbieten: Es ging in die Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung (1:1 nach Partien, 1:1 nach Sätzen, 6:6 nach Games, 6:6 im Tiebreak).

7 vergebene Matchbälle

Die Deutschen vergaben vier Matchbälle, die Argentinier drei, ehe der letzte deutsche Ball um 01:04 Uhr morgens die Linie ritzte. Zuvor hatten Alexander Zverev (gegen Francisco Cerundolo) und Tomas Etcheverry (gegen Jan Lennard Struff) für einen ausgeglichenen Spielstand gesorgt.

Spanien schlägt Tschechien

Deutschland trifft im Halbfinal auf Spanien, dass sich fast ebenso dramatisch mit 2:1 gegen Tschechien durchsetzte. Marcel Granollers und Pedro Martinez gewannen das entscheidende Doppel gegen Jakub Mensik/Tomas Machac mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8).

