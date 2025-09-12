Die Schweiz liegt nach dem 1. Tag im Davis Cup gegen Indien völlig überraschend mit 0:2 zurück.

Jérôme Kym (ATP 155) verliert in Biel zum Auftakt gegen Dhakshineswar Suresh (ATP 626) mit 6:7 (5:7), 3:6.

Im Anschluss muss sich Marc-Andrea Hüsler (ATP 222) der indischen Nummer 1 Sumit Nagal (ATP 290) mit 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben.

So hat sich das Schweizer Team den Auftakt in die Davis-Cup-Partie gegen Indien mit Sicherheit nicht vorgestellt: Im 1. Einzel vom Freitag verpasste es Jérôme Kym gegen den rund 500 Weltranglistenpositionen schlechter klassierten Dhakshineswar Suresh, den fest budgetierten ersten Punkt einzufahren. Der bestklassierte Schweizer unterlag in knapp 80 Minuten 6:7 (5:7), 3:6.

Kein Break trotz 7 Möglichkeiten

Kym, der bei den US Open noch überzeugend in die 3. Runde vorgeprescht war, kam in Biel nicht auf Touren. Zwar bestimmte er das Spiel über weite Strecken, liess aber den Killerinstinkt komplett vermissen. Keine seiner 7 Breakchancen konnte der Schweizer nutzen.

Suresh, der sich den ersten Durchgang im Tiebreak gesichert hatte, nutzte die zunehmende Nervosität beim 22-jährigen Fricktaler im 2. Satz zu seinem einzigen Servicedurchbruch. Bei 5:3 servierte er den Sieg danach souverän nach Hause.

Nagal holt den 2. Punkt für Indien

Nach Kym konnte auf dem Hartplatz in der Bieler Tennishalle auch Marc-Andrea Hüsler nicht überzeugen. Der Linkshänder musste sich dem indischen Team-Leader Sumit Nagal mit 3:6, 6:7 (4:7) geschlagen geben. Im Startsatz war der Zürcher in allen Belangen unterlegen. In sämtlichen 5 Aufschlagspielen sah er sich mit Breakbällen konfrontiert und kam seinerseits zu keiner einzigen Chance auf einen Service-Durchbruch.

Im 2. Durchgang konnte sich der 29-jährige Schweizer zwar steigern und liess bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen. Doch da er seine beiden Breakbälle nicht nutzen konnte, musste der Satz im Tiebreak entschieden werden. Dort machte Nagal den Sack zu und verwertete nach 1:48 Stunden seinen 1. Matchballl zur sensationellen 2:0-Führung für Indien.

Düstere Aussichten bei Niederlage

Damit droht dem Team von Captain Severin Lüthi der Abstieg aus der höchsten Spielklasse. Sollten die Inder am Samstag mindestens eine der 3 Partien für sich entscheiden, müsste sich die Schweiz im Februar in Playoffs der Weltgruppe 1 beweisen, um im September wieder um den Aufstieg zu kämpfen. Eine Teilnahme am nächstjährigen Davis-Cup-Finalturnier wäre dann bereits ausgeschlossen.

Am Samstag steht erst das Doppel an, bevor die letzten beiden Einzel die Begegnung zwischen der Schweiz und Indien komplettieren. Am Donnerstag wurden für das Doppel Dominic Stricker und Jakub Paul nominiert. Dies kann allerdings bis kurz vor Spielstart noch angepasst werden. Ab 13:00 Uhr sehen Sie alle Spiele live bei SRF im Stream, ab 15:35 Uhr läuft die Entscheidung auch auf SRF zwei.