Das Schweizer Davis-Cup-Team führt nach Tag 1 in Biel gegen Tunesien 2:0.

Jérôme Kym und Leandro Riedi feiern in den ersten beiden Einzeln jeweils einen Zweisatz-Sieg.

Am Samstag können Dominic Stricker und Jakub Paul im Doppel alles klar machen (live auf SRF info).

Auftakt nach Mass: Das Schweizer Davis-Cup-Team führt in Biel gegen Tunesien nach den ersten zwei Einzeln mit 2:0. Jérôme Kym (ATP 192) hatte das Eröffnungseinzel gegen den in der Weltrangliste 50 Plätze besser klassierten Moez Echargui mit 7:6 (7:2), 6:4 gewonnen, ehe Leandro Riedi (ATP 171) später nachzog.

Der 22-jährige Aargauer Kym setzte sich gegen den elf Jahre älteren tunesischen Teamleader Echargui verdientermassen durch. Kym musste im zweiten Satz drei Breakmöglichkeiten abwehren, ehe ihm zum 5:4 das einzige Break der gesamten Partie gelang. Nach 113 Minuten verwandelte Kym den zweiten Matchball.

Äusserst souverän präsentierte sich Riedi im zweiten Einzel. Der 23-jährige Zürcher Unterländer wurde seiner Favoritenrolle gegen Alaa Trifi (ATP 1171) gerecht und feierte nach nur 57 Minuten einen klaren 6:1, 6:0- Sieg.

Ziehen Stricker/Paul im Doppel nach?

Nun können Dominic Stricker und Jakub Paul gegen die Nordafrikaner am Samstag im Doppel alles klar machen. Sie treten gegen Aziz Oukaa (ATP 621) und Skander Mansouri an. Letzterer ist in der ATP-Einzelrangliste derzeit nicht gelistet, war im Doppel aber einst die Nummer 54 der Welt. Auch bei einem verlorenen Doppel hätte die Schweiz die Chance, den Sack in weiteren zwei Einzeln zuzumachen.

Sollte es erwartungsgemäss mit einem Sieg gegen Tunesien klappen, müsste das Team von Captain Severin Lüthi ein weiteres Duell gewinnen, um wieder zur Weltgruppe zu gehören. Die Weichen für ein solches Szenario sind allerdings gestellt.