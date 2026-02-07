Jakub Paul und Dominic Stricker gewinnen das Davis-Cup-Doppel gegen das tunesische Duo Moez Echargui/Skander Mansouri 6:4, 7:6.

Damit holt die Schweiz in Biel den dritten Punkt und entscheidet die Partie zum frühestmöglichen Zeitpunkt für sich.

Im Herbst geht es für das Team von Severin Lüthi um den Wiederaufstieg in die höchste Weltgruppe.

Nach den Siegen von Jérôme Kym und Leandro Riedi in den Einzeln vom Freitag hat das Schweizer Davis-Cup-Team in Biel auch das Doppel gewonnen. Mit dem dritten Punkt im dritten Spiel ist die Partie gegen Tunesien vorzeitig entschieden.

Jakub Paul und Dominic Stricker wurden ihrer Favoritenrolle gegen das Duo Moez Echargui/Skander Mansouri gerecht. Nach 1:20 Stunden verwerteten die beiden Schweizer im Tiebreak des zweiten Satzes den dritten Matchball zum 6:4, 7:6 (7:4)-Erfolg.

2027 wieder bei der Elite dabei?

Ein erster Schritt auf dem Weg zurück in die Weltgruppe ist damit gemacht. Im September braucht die Schweiz aber einen weiteren Sieg, um 2027 wieder um einen Platz an den Finals spielen zu können. Der Gegner ist noch nicht bekannt.