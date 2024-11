Rafael Nadal hat sich am Dienstagabend beim Davis Cup in Malaga emotional vom Spitzensport verabschiedet.

Tränen auf dem Platz und der Tribüne, Weltstars auf der Leinwand: Mit einer emotionalen Zeremonie ist Rafael Nadal in den Tennis-Ruhestand verabschiedet worden. «Es hat nicht so geendet, wie wir es uns alle gewünscht hätten, aber ich fühle mich so glücklich», sagte der gerührte Spanier unter dem warmen Applaus des Publikums in Malaga. Bis weit nach Mitternacht wurde der grösste Sandplatzspieler der Geschichte dort gefeiert.

Die überraschende 1:2-Niederlage des spanischen Teams im Viertelfinale des Davis Cup gegen die Niederlande, sie hatte das Ende zuvor besiegelt – und den perfekten Abschied verhindert. Doch sie war schnell verdaut, alles drehte sich anschliessend um den 22-maligen Grand-Slam-Sieger. Bevor Nadal seine Rede beginnen konnte, wurde er mit minutenlangem Beifall und gellenden «Rafa, Rafa»-Rufen gefeiert.

«Viele gute Freunde»

«Ich gehe mit der Gewissheit, ein Vermächtnis hinterlassen zu haben, das nicht nur sportlicher, sondern auch persönlicher Natur ist», erklärte der 38-Jährige, der wie auch seine Familienmitglieder auf der Tribüne immer wieder mit den Tränen zu kämpfen hatte: «Ich hatte das grosse Glück, unglaubliche Erfahrungen mit dem Tennis erleben zu dürfen und mehr erreicht zu haben, als ich mir je erträumt hätte.»

Legende: Blickt auf eine grossartige Karriere zurück Rafael Nadal. IMAGO / ZUMA Press Wire

Er wolle nicht nur auf seine «Titel und Zahlen» reduziert werden, sondern einfach nur als «gute Person» in Erinnerung bleiben, führte Nadal aus – «als ein Kind, das seinen Träumen gefolgt ist und hart dran gearbeitet hat, heute hier zu stehen.» Er verlasse das professionelle Tennis mit «vielen guten Freunden».

Zahlreiche Gratulanten

Einige dieser Freunde und weitere Sportstars aus Spanien und aller Welt waren im Laufe der Zeremonie auch auf der Hallenleinwand zu sehen gewesen. So wünschten unter anderem die Ex-Fussballer Iker Casillas, Andres Iniesta und David Beckham Nadal alles Gute für die Zukunft, ebenso wie dessen ehemalige Rivalen Novak Djokovic, Andy Murray und Roger Federer.

Nadal selbst betonte zum Ende, er fühle sich nun bereit für den neuen Lebensabschnitt: «Ich bin ganz entspannt, weil ich darauf vorbereitet bin, was kommt. Ich habe eine grossartige Familie um mich herum, die mir bei allem hilft.»