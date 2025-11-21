Der Titelverteidiger schafft auch ohne sein Aushängeschild erneut den Einzug ins Endspiel.

Nach Monster-Tiebreak: Cobolli führt Italien in den Final

Mit einem unglaublichen 17:15 im Tiebreak des 3. Satzes hat Flavio Cobolli das italienische Davis-Cup-Team in den Final geführt. Der 23-Jährige rang vor heimischem Publikum in Bologna den Belgier Zizou Bergs mit 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (17:15) nieder und holte damit den entscheidenden 2. Punkt.

Cobolli verwandelte seinen 7. Matchball, Bergs hatte ebenfalls 7 Matchbälle gehabt. Zuvor hatte sich Matteo Berrettini gegen Raphael Collignon mit 6:4, 6:3 durchgesetzt.

Spanien oder Deutschland?

Damit erhält Italien die Chance auf den Titel-Hattrick aufrecht, auch ohne Jannik Sinner. Der Weltranglisten-Zweite hatte auf eine Teilnahme am Finalturnier verzichtet – zum Ärger etlicher einheimischer Fans.

Im Final trifft Italien, das schon die Austragungen 2023 und 2024 gewonnen hat, auf Spanien oder Deutschland. Die beiden Teams stehen sich im 2. Halbfinal vom Samstag gegenüber.

Resultate