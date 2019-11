«Ich habe zwar 8 Matches gewonnen. Aber ich sage es euch mit der Hand auf dem Herzen: Die entscheidende Figur auf dem Weg zum Titel war Roberto Bautista Agut.» Das waren die Worte von Rafael Nadal, unmittelbar nachdem der 19-fache Grand-Slam-Gewinner Spanien den letzten Punkt zum Davis-Cup-Titel bescherte.

Das Letzte, was ich in diesem Moment im Kopf hatte, war Tennis zu spielen.

Bautista Agut war am Donnerstag aus persönlichen Gründen aus dem spanischen Davis-Cup-Lager abgereist. Nur Stunden danach verstarb sein Vater. «Ich hatte das Glück, seine letzten Minuten miterleben zu können», sollte Bautista Agut am Sonntagabend nach Spaniens Final-Erfolg gegen Kanada mit Tränen in den Augen sagen.

Vor eineinhalb Jahren hatte der diesjährige Wimbledon-Halbfinalist plötzlich und völlig unvorhersehbar bereits seine Mutter verloren.

Legende: Innige Umarmung Rafael Nadal und Roberto Bautista Agut. Reuters

Unglaubliche Willensleistung

Der 31-Jährige entschied sich, am Samstag zurück zu seinen Teamkollegen nach Madrid zu stossen. Auch aus Veranwortungsbewusstsein, weil sich Pablo Carreño Busta verletzt hatte und die Personaldecke der Spanier etwas dünn wurde. Dennoch glaubte Bautista Agut zunächst nicht an einen weiteren Einsatz: «Das Letzte, was ich in diesem Moment im Kopf hatte, war Tennis zu spielen.»

Was er gemacht hat, ist fast unmenschlich. Er wird für den Rest meines Lebens ein Beispiel für grenzenloses Engagement sein.

Die Weltnummer 9 rappelte sich aber auf, übernahm Verantwortung und stand für das erste Einzel gegen die Kanadier auf dem Court. Nicht nur das: Bautista Agut holte mit einem 7:6, 6:3-Sieg gegen Felix Auger-Aliassime den wichtigen ersten Punkt für Spanien.

Nadals Tränen bei Bautista Aguts On-Court-Interview , Link öffnet in einem neuen Fenster

Nadal findet kaum Worte

Mit seinem Erfolg über Denis Shapovalov machte Nadal den 6. spanischen Davis-Cup-Triumph später perfekt. Die Weltnummer 1 gab in ihren 8 Partien (Einzel und Doppel) nicht ein einziges Mal seinen Aufschlag ab.

Dennoch stellte Nadal Bautista Agut in den Vordergrund: «Was er gemacht hat, ist fast unmenschlich. Mir fehlen die Worte. Er wird für den Rest meines Lebens ein Beispiel für grenzenloses Engagement sein.»

Nach den bewegenden Ereignissen in der vergangenen Woche steht für Bautista Agut bereits der nächste emotionale Tag vor der Tür: Am kommenden Samstag soll der 31-Jährige seine Verlobte Ana Bodi Tortosa heiraten.

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 25.11.2019, 07:00 Uhr