Legende: Erklärungsbedarf Der Schweizer Team-Captain Severin Lüthi (r.) im Gespräch mit Adrian Bodmer. imago images

Für das Schweizer Davis-Cup-Team heisst es am Wochenende in Peru «Verlieren verboten», wenn es nicht in tiefste Tennisniederungen fallen will. Das liegt auch am neuen Format.

Von den 18 Plätzen am Finalturnier Ende November in Spanien werden 12 in Quali-Partien vergeben. Die übrigen 6 gehen an die 4 Vorjahres-Halbfinalisten (können die Quali auslassen) sowie 2 Wildcard-Inhaber.

Die Schweiz, die in den Playoffs gegen Peru um den Verbleib in der Weltgruppe 1 kämpft, kann frühestens in die Qualifikation für das Finalturnier 2021 eingreifen – dafür müssten die Südamerikaner bezwungen werden.

Legende: Das Format des Davis Cup Verliert die Schweiz in Peru, steigt sie in die Weltgruppe II und damit in die Bedeutungslosigkeit ab. Davis Cup