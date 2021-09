1. Finalist an den US Open

Die Weltnummer 2 Daniil Medwedew zieht dank einem 6:4, 7:5, 6:2-Sieg gegen Félix Auger-Aliassime (ATP 15) in den Final der US Open in New York ein.

Der junge Kanadier Auger-Aliassime vergibt im 2. Durchgang 2 Satzbälle und ist anschliessend von der Rolle.

Auf Medwedew wartet nun Djokovic, für den es im Final um Historisches geht.

Der Knackpunkt der Partie ereignete sich im 2. Satz: Félix Auger-Aliassime führte mit 5:3 und konnte zum Satzausgleich aufschlagen. Zuvor hatte ihm Daniil Medwedew mit einem Doppelfehler ein Break geschenkt.

Doch der 21-jährige Kanadier brachte den Durchgang nicht nach Hause. Beim ersten Satzball packte Medwedew eine perfekte Rückhand longline auf die Linie aus, beim zweiten Versuch scheiterte der zuvor am Netz so starke Auger-Aliassime mit einem vermeintlich einfachen Volley.

Der über die gesamte Strecke souveräne Medwedew markierte 8 der folgenden 10 Punkte und holte sich auch Satz 2.

Medwedews unheimliche Effizienz

Bei Auger-Aliassime ging anschliessend nicht mehr viel – Medwedew seinerseits blieb bestechend effizient. Zum 2:1 und zum 4:1 verwertete er seine Breakbälle 4 und 5 des Spiels und bewahrte sich so seine 100%-Quote. Nach knapp über 2 Stunden verwertete er seinen 1. Matchball.

Den ersten Satz hatte Auger-Aliassime noch am ausgeglichensten gestalten können. Ein kurzer Durchhänger wurde ihm aber zum Verhängnis: Beim Stand von 2:3 aus seiner Sicht gab er seinen Aufschlag zu Null ab und rannte dem Breakrückstand anschliessend vergeblich hinterher. Zu souverän trat Medwedew speziell mit einem Vorsprung im Rücken auf.

Erneut gegen Djokovic

Der Russe wird am Sonntag seinen dritten Grand-Slam-Final bestreiten, den zweiten in Flushing Meadows. 2019 hatte er nach einem 0:2-Rückstand gegen Rafael Nadal in 5 Sätzen den Kürzeren gezogen, im Februar verlor Medwedew an den Australian Open in Melbourne den Final gegen Novak Djokovic klar in 3 Sätzen.

Djokovic wird auch heuer Medwedews Endspiel-Gegner in New York sein. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien schlug die deutsche Weltnummer 4 Alexander Zverev in 5 umkämpften Sätzen.