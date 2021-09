In 5 umkämpften Sätzen ringt Novak Djokovic (ATP 1) Alexander Zverev (ATP 4) im Halbfinal der US Open mit 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2 nieder und steht im Endspiel.

Der Serbe wird im Final von New York um den 21. Major-Titel und damit den alleinigen Rekord sowie den «Grand Slam» spielen.

Ihm in den Weg stellt sich nur noch Daniil Medwedew, der Félix Auger-Aliassime in 3 Sätzen schlägt.

Zum Schluss lief es wie immer: Geht es in die entscheidende Phase, findet Novak Djokovic einen zusätzlichen Gang. So auch, als im 5. Satz gegen Alexander Zverev der Finaleinzug bei den US Open winkte. Mit einem Vorhandwinner nahm er dem Deutschen den Aufschlag zum 2:0 ab, ein misslungener Smash von Zverev brachte ihn mit Doppel-Break 4:0 in Front.

Ganz so einfach kam Djokovic dann doch nicht zum Sieg. Zverev bäumte sich noch einmal auf, kam mit der 5. Breakchance auf 2:5 heran – doch es half alles nichts. Umgehend konnte der 34-jährige Serbe dem 10 Jahre jüngeren Gegner den Aufschlag wieder abnehmen und damit die Partie nach gut dreieinhalb Stunden beschliessen.

01:53 Video 53 Mal übers Netz: «Marathonpunkt» geht an Zverev Aus Sport-Clip vom 11.09.2021. abspielen

Hin und Her in den ersten 4 Sätzen

Zuvor hatte die Partie davon gelebt, dass das Momentum oft von der einen Seite auf die andere kippte:

1. Satz: Zverev zeigte in den ersten 36 Minuten besonders bei eigenem Aufschlag eine Leistung nahe an der Perfektion. Erstaunlich war auch, wie gut der Service von Djokovic funktionierte. Ironischerweise schenkte der Serbe seinem Gegner mit einem Doppelfehler das entscheidende Break zum 4:5.

2. Satz: Eine kurze Schwächephase von Zverev ermöglichte Djokovic den Einstieg in die Partie. Beim ersten Aufschlagspiel des 24-Jährigen waren kaum mehr erste Services im Feld. Letztlich war ebenfalls ein Doppelfehler für das frühe Break verantwortlich. Weitere Fehler führten zum zweiten Servicedurchbruch und Satz für den 20-fachen Grand-Slam-Champion.

Schliessen 00:31 Video 2 Doppelfehler führen zu 2 Breaks und reichen für 2 Sätze Aus Sport-Clip vom 11.09.2021. abspielen 01:08 Video So reagiert Djokovic auf den Finaleinzug Aus Sport-Clip vom 11.09.2021. abspielen 00:59 Video Djokovic spielt nicht um den Netzpfosten herum und verliert den Punkt Aus Sport-Clip vom 11.09.2021. abspielen

3. Satz: Als es in die entscheidende Phase ging, begann Djokovic, die langen Ballwechsel zu gewinnen. Und in solche verwickelte er Zverev zusehends. Beim Stand von 5:4 kam er zu drei Breakchancen und nutzte die letzte zum Satzgewinn. Zuvor hatte Zverev drei Breakchancen nicht genutzt – jedes Mal half Djokovic der Aufschlag aus der Bredouille.

4. Satz: Erneut startete Zverev besser. Und dieses Mal belohnte er sich dafür: Den zweiten Breakball nutzte er zum 2:1. Dies reichte zum Gewinn des Durchgangs, da Djokovic nie in die Nähe eines Servicedurchbruchs kam.

09:05 Video Die Live-Highlights bei Djokovic - Zverev Aus Sport-Clip vom 11.09.2021. abspielen

Djokovics doppelte Chance

Der Serbe hat nun im Endspiel vom Sonntag (22:00 Uhr, live bei SRF zwei) gegen Daniil Medwedew die Chance auf zwei historische Marken: Zum einen könnte er als erster männlicher Spieler seit Rod Laver im Jahr 1969 den «Grand Slam» realisieren, also den Gewinn aller 4 Major-Turniere im gleichen Kalenderjahr.

Zum anderen winkt ihm der 21. Major-Titel. Er würde damit in der Allzeit-Wertung die alleinige Führung übernehmen. Derzeit weisen Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal jeweils 20 Erfolge auf.