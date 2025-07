Überraschung geglückt: Anisimova schlägt Sabalenka in drei Sätzen

1. Halbfinal in Wimbledon

Amanda Anisimova (USA/WTA 12) eliminiert Aryna Sabalenka (BLR/WTA 1) im Wimbledon-Halbfinal mit 6:4, 4:6, 6:4.

Für die 23-Jährige ist es der erste Einzug in einen Grand-Slam-Final überhaupt.

Im zweiten Halbfinal misst sich Belinda Bencic mit Iga Swiatek (live auf SRF zwei).

Überraschung an der Church Road: Die US-Amerikanerin Amanda Anisimova (USA/WTA 12) steht nach einem Sieg über Turnierfavoritin Aryna Sabalenka im Final von Wimbledon. Die 23-Jährige setzte sich am Donnerstag nach grossem Kampf mit 6:4, 4:6, 6:4 gegen die Weltranglistenerste aus Belarus durch und darf von ihrem ersten Grand-Slam-Titel träumen.

Sabalenka, die bei den Australian Open und den French Open in diesem Jahr jeweils das Endspiel verlor, kann dagegen einen Makel in ihrer Karriere nicht beseitigen. Alle ihre drei Majorsiege hat die kraftvolle Athletin auf Hartplätzen geholt, auf Rasen bleibt ihr der grosse Coup verwehrt. Schon 2021 und 2023 war sie im Halbfinal gescheitert. Im Viertelfinal hatte sie noch mit viel Mühe die Deutsche Laura Siegemund bezwungen.

Grosser Erfolg für Anisimova

Für Anisimova ist die Endspielteilnahme ihr bislang grösster Erfolg. Auch 2019 in Paris hatte die 23-Jährige schon einmal einen Halbfinal bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht, war damals aber an der Australierin Ashleigh Barty gescheitert.

Dieses Mal war die US-Amerikanerin im Halbfinal die bessere Spielerin und beging vor allem weniger Fehler. Im Entscheidungssatz vergab sie bei eigenem Aufschlag einen Matchball und musste das Break hinnehmen. Direkt im Anschluss schlug sie jedoch bei ihrem insgesamt 4. Matchball zu und schaffte den grossen Coup.

So geht's weiter

Nach einem Tag Pause steht am Samstag der Final in Wimbledon an. Anisimova wird sich mit Belinda Bencic oder Iga Swiatek messen – ab 17:00 Uhr sind Sie auf SRF info live mit dabei.

Wimbledon 2025