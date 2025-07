Belinda Bencic (WTA 35) scheitert im Wimbledon-Halbfinal klar mit 2:6, 0:6 an Iga Swiatek (POL/WTA 4).

Die Ostschweizerin findet gegen eine sehr starke Polin kaum in die Partie und muss ihren Aufschlag gleich fünfmal abgeben.

Im Final trifft Swiatek auf die US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 12).

Zu Beginn des 2. Satzes blitzte kurz die Hoffnung auf ein Comeback auf. Belinda Bencic erspielte sich zwei Breakmöglichkeiten, ihre ersten des gesamten Halbfinals. Iga Swiatek wehrte allerdings beide ab – und sicherte sich direkt danach selbst den Servicedurchbruch. Das frühe Break im 2. Durchgang war die Entscheidung: Die Polin liess sich nicht mehr vom Weg abbringen, breakte noch zwei weitere Male und gab kein einziges Game mehr ab. Nach nur einer Stunde und 12 Minuten nutzte Swiatek ihren zweiten Matchball für den erstmaligen Einzug in den Wimbledon-Final.

Bereits im 1. Satz war Swiatek die bessere Spielerin gewesen. Bencic fand gegen das Spiel der 24-Jährigen keine Lösungen, war ständig unter Druck. Bei erster Gelegenheit hatte die Ostschweizerin direkt ihren Aufschlag abgeben müssen und lag nach wenigen Minuten bereits mit 0:3 zurück. Zudem stürzte Bencic im 2. Game während eines Ballwechsels, konnte aber direkt weiterspielen.

Kaum Games geholt

Vom Fehlstart erholte sich die 28-Jährige, anders als vom Sturz, aber nicht. Zwar hielt sie zweimal ihren Aufschlag, bei Service Swiatek blieb sie aber chancenlos. Und die Polin hingegen schlug eiskalt zu, verwertete den 2. Breakball der Partie direkt und gewann den 1. Umgang mit 6:2.

Die beiden gewonnenen Games sollten die einzigen für Bencic bleiben. Damit verpasste sie auch die Revanche für den verlorenen Wimbledon-Achtelfinal 2023, als die Schweizerin zwei Matchbälle vergab. Dieses Mal war sie deutlich weiter vom Sieg entfernt.

Bencic macht Sprung nach vorn

Trotz dem bitteren und klaren Out war die Episode Wimbledon 2025 für Bencic ein Erfolg. Zum ersten Mal überhaupt stand sie an der Church Road unter den besten 4, es war ihr erster Major-Halbfinal seit den US Open 2019. In der Weltrangliste wird sich Bencic deutlich verbessern, sie wird ab der kommenden Woche wieder in den Top 20 zu finden sein. Damit wird sie bei den US Open auch wieder zu den gesetzten Spielerinnen gehören.

Swiatek trifft am Samstag (ab 17:00 Uhr live bei SRF) auf die überraschende Amanda Anisimova (USA/WTA 12). Für beide Spielerinnen ist es der erste Wimbledon-Final.

Wimbledon 2025