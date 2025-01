Legende: Nach erneutem Verbandswechsel erfolgreich ins Jahr gestartet Rebeka Masarova. Getty Images/Robert Prange

Ende letztes Jahr wurde bekannt, dass Rebeka Masarova (WTA 144) statt unter spanischer künftig wieder unter der Schweizer Flagge aufschlägt. Im ersten Spiel nach dem erneuten Verbandswechsel setzte sich die 25-Jährige in der Qualifikation der Australian Open gegen die Spanierin Irene Burillo Escorihuela (WTA 221) in drei Sätzen 6:7 (6:8), 6:3, 6:1 durch. In der zweiten von drei Runden bekommt sie es mit der an Nummer 7 gesetzten Slowakin Anna Karolina Schmiedlova (WTA 114) zu tun.

Passend zum Thema News zu den Australian Open Inklusive Masarova: Swiss Tennis in der Quali 9-fach vertreten

Waltert und Küng out

Bereits an der ersten Hürde gescheitert sind dagegen Simona Waltert (WTA 168) und Leonie Küng (WTA 223). Waltert musste sich der Tschechin Barbora Palicova (WTA 179) in zwei «Long Sets» 5:7, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Küng blieb gegen die Rumänin Elena-Gabriela Ruse (WTA 125) chancenlos (1:6, 1:6).

Die Partie von Viktorija Golubic (WTA 90), die ebenfalls noch am Montag hätte stattfinden sollen, wurde wegen Regens auf Dienstag verlegt. Die Zürcherin ist in der Qualifikation der Frauen an Nummer 2 der Setzliste geführt. Ebenfalls am Dienstag im Einsatz sind Jil Teichmann, Céline Naef und Susan Bandecchi sowie bei den Männern Marc-Andrea Hüsler und Jérôme Kym.