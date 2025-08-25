Jérôme Kym (ATP 176) schlägt den US-Amerikaner Ethan Quinn (ATP 81) in der 1. Runde der US Open mit 6:2, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Der Aargauer zeigt zu Beginn dominantes Tennis und behält am Schluss die Nerven.

Es ist sein erster Sieg bei seinem ersten Auftritt im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

So hatte sich Jérôme Kym (ATP 176) sein Grand-Slam-Debüt wohl erwünscht. Der Aargauer zeigte gegen den US-Amerikaner Ethan Quinn (ATP 81) eine starke Leistung, liess sich von Rückschlägen nicht unterkriegen und behielt auch in wichtigen Momenten seine Nerven im Griff. Der verdiente Lohn für den Auftritt: Der Einzug in die 2. Runde der US Open.

Von allfälliger Nervosität war bei Kym zu Beginn der Partie überhaupt nichts zu spüren. Mit 6:3 holte er sich den 1. Satz, rund eine halbe Stunde später durfte er nach zwei gelungenen Breaks auch über das 6:2 im 2. Satz jubeln. Schnell steuerte der 22-Jährige auf den Sieg hin.

Steigerung folgt auf kurzen Einbruch

Im 3. Satz folgte dann allerdings ein kurzer Einbruch. Quinn, der vom Heimpublikum auf dem Platz 12 in New York lautstark unterstützt wurde, meldete sich zurück. Dem Schweizer unterliefen plötzlich mehr Fehler und er musste gleich zweimal seinen Aufschlag abgeben. Mit 6:3 gewann Quinn den Durchgang.

Davon liess sich Kym aber nicht unterkriegen. Im 4. Satz entwickelte sich eine spannende Partie auf Augenhöhe, in welcher beide Spieler ihre Momente hatten. Ein Break liess kein Akteur zu, also musste das Tiebreak entscheiden. In der Kurzentscheidung übernahm der Schweizer dann das Zepter. Nach 2 Stunden und 52 Minuten durfte er zum Sieg aufschlagen – und nutzte seinen zweiten Matchball souverän.

Gegner noch offen

Auf wen Kym in der 2. Runde treffen wird, ist noch unklar. Der US-Amerikaner Brandon Nakashima (ATP 32) und der Niederländer Jesper de Jong (ATP 80) machen den Gegner unter sich aus.

