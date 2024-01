Lulu Sun (WTA 193) unterliegt Elisabetta Cocciaretto (WTA 66) in der 1. Runde der Australian Open mit 1:6, 5:7.

Die 22-jährige Genferin kann die Nervosität bei ihrer Hauptfeld-Premiere an einem Grand-Slam-Turnier nicht ablegen und leistet sich zu viele einfache Fehler.

Damit ist Viktorija Golubic Tableau übergreifend in Melbourne die letzte verbliebene Schweizer Hoffnung.

Wie aus dem Nichts stand Lulu Sun dem Satzausgleich plötzlich sehr nahe. Beim Stand von 5:4 im 2. Umgang holte sich die Grand-Slam-Debütantin die ersten beiden Punkte beim Aufschlag von Elisabetta Cocciaretto.

Um ein Haar hätte sich Sun drei Satzbälle erspielt, doch ihre Inside-Out-Vorhand landete hauchdünn neben der Linie. Statt 0:40 sicherte sich Cocciaretto vier Punkte in Serie und glich aus.

00:20 Video Vorhand von Sun landet knapp neben der Linie Aus Sport-Clip vom 16.01.2024. abspielen. Laufzeit 20 Sekunden.

Streuung bei Sun zu gross

Die Italienerin nutzte im Anschluss die Verunsicherung bei Sun, um selbst zuzuschlagen. Ein umkämpftes Aufschlagspiel von Sun endete mit dem entscheidenden Break von Cocciaretto zum 6:5. Nach 1:29 Stunden verwertete die Weltnummer 66 ihren ersten Matchball zum Einzug in die 2. Runde.

Der Start in ihre Hauptfeld-Feuertaufe bei einem Major-Event war Sun gründlich missglückt. Zwar gewann die Genferin ihr allererstes Servicegame. Nachdem Sun beim Stand von 1:1 ihre ersten beiden Breakchancen vergab, ging bei der 22-Jährigen aber nicht mehr viel.

Die gleichaltrige Cocciaretto profitierte auch von den vielen Fehlern ihrer Gegnerin (27 Fehler bei 19 Winnern) und holte sich ohne grossen Aufwand fünf Games in Folge und damit den 1. Satz.

00:31 Video Bester Ballwechsel des Spiels geht an Cocciaretto Aus Sport-Clip vom 16.01.2024. abspielen. Laufzeit 31 Sekunden.

Vielversprechender Saisonstart

Trotz dem Erstrunden-Out kann Sun zufrieden sein mit ihrem Auftritt bei den Australian Open. Die Schweizerin schaffte den erstmaligen Sprung ins Hauptfeld mit drei überzeugenden Siegen in der Qualifikation. Zuvor hatte Sun beim Vorbereitungsturnier in Auckland zum zweiten Mal in ihrer Karriere einen Achtelfinal auf WTA-Stufe erreicht.

Das Ausscheiden von Sun in Melbourne bedeutet, dass aus Schweizer Sicht einzig noch Viktorija Golubic (WTA 85) im Turnier verbleibt. Die Zürcherin bekommt es nach ihrem eher überraschenden Auftaktsieg gegen Veronika Kudermetowa (WTA 17) in der 2. Runde mit Katerina Siniakova (WTA 49) zu tun.