Viktorija Golubic (WTA 85) steht an den Australian Open erstmals in der 2. Runde.

Die Schweizerin schlägt Veronika Kudermetowa (WTA 17) überraschend mit 7:6 (7:4), 1:6, 6:1.

In der 2. Runde trifft Golubic auf die Tschechin Katerina Siniakova (WTA 49).

Im achten Anlauf hat es für Viktorija Golubic endlich geklappt. Nach sieben Erstrundenniederlagen in Folge gelang der Schweizerin in Melbourne gegen Veronika Kudermetowa der Coup und damit der erstmalige Vorstoss in die 2. Runde des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Gegen die deutlich besser klassierte Russin drehte Golubic im Entscheidungssatz auf. Beim Stand von 2:1 nahm sie Kudermetowa den Aufschlag ab, wenig später gelang ihr das Doppelbreak. Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken liess sich Golubic den Premierensieg am Yara River nicht mehr nehmen. Nach 2:21 Stunden verwertete sie ihren ersten Matchball.

Satzgewinn mit 2 Winnern

Dass für Golubic etwas drinliegen könnte, hatte sich schon zu Beginn der Partie abgezeichnet. Nachdem die 31-Jährige ihr erstes Aufschlagspiel zu Null abgegeben hatte, biss sie sich in die Partie. Kudermetowa war ob der Spielweise der Schweizerin sichtlich überrascht und leistete sich Fehler um Fehler. Golubic wagte immer wieder den Vorsprung ans Netz und machte den Break-Rückstand zum 4:4 wieder wett.

Im Tiebreak stellte die Schweizerin ihre Defensiv-Qualitäten unter Beweis und behielt das bessere Ende für sich. Beim Satzball brachte sie zwei verlorengeglaubte Bälle zurück und sicherte sich mit einem perfekten Slice den 1. Satz. Und das, obwohl bei Golubic nur gerade 2 Winner auf der Anzeigetafel standen.

Nun wartet Siniakova

Kudermetowa, die das bisher einzige Duell mit der Schweizerin 2021 in Wimbledon verloren hatte, stellte ihre Fehler im 2. Satz dann aber praktisch ab. Den kraftvollen Spiel ihrer Gegnerin konnte Golubic nur wenig entgegensetzen. Die Zürcherin lag früh mit 0:5 zurück und gab den Satz mit 1:6 klar ab.

Nach dem Rückschlag kämpfte sich Golubic eindrücklich in die Partie zurück. Der Lohn ist nun ein Duell am Donnerstag gegen die Tschechin Katerina Siniakova (WTA 49). Dabei muss es beileibe nicht bleiben. Golubic hat beide bisherigen Partien gegen die Doppelspezialistin gewonnen.