Jil Teichmann (WTA 170) schlägt Ludmilla Samsonowa (WTA 27) in der 1. Runde der French Open in zwei Sätzen.

Auch Susan Bandecchi (WTA 215) schafft gegen Cristina Bucsa (WTA 33) die Überraschung und gewinnt 6:4, 2:6, 6:4.

Mit Viktorija Golubic steht am Montag noch eine dritte Schweizerin im Einsatz.

Zwischen September 2025 und April 2026 hatte Jil Teichmann wegen mentaler Erschöpfung keine Partie mehr auf der Tour bestritten und eine lange Pause eingelegt. Nach Comeback-Versuchen auf tieferer Stufe bewies die Seeländerin in der vergangenen Woche mit dem Halbfinal-Einzug in Rabat, dass durchaus noch mit ihr zu rechnen ist.

Ihre Form nahm Teichmann nun auch nach Paris mit. Dank dem geschützten Ranking stand die 28-Jährige direkt im Hauptfeld der French Open. Dort traf sie in der 1. Runde auf Ludmilla Samsonowa, die eigentlich als klare Favoritin in die Partie startete. Doch Teichmann fand schnell ein Mittel gegen das Spiel der Russin.

Die Bielerin brachte ihre Gegnerin dazu, sich viel zu bewegen und zwang Samsonowa damit zu Fehlern. Einen frühen Breakvorsprung musste Teichmann im 1. Satz zwar noch preisgeben, zum 6:4 schaffte sie aber mit einem erneuten Servicedurchbruch den Satzgewinn.

Langersehnter Erfolg

Im 2. Satz hatten dann beide Spielerinnen Mühe, ihren Aufschlag zu halten. Bis zum 3:3 gab es auf beiden Seiten je zwei Breaks. Danach beruhigte sich die Partie etwas. Angefeuert von ihrem kleinen Fanclub auf der Tribüne schlug Teichmann dann aber erneut zum perfekten Zeitpunkt zu. Mit einem weiteren Break machte sie nach etwas mehr als eineinhalb Stunden den 6:4, 6:4-Sieg klar.

Für Teichmann war es der erste Sieg gegen eine Top-30-Spielerin seit März 2023. Damals hatte sie gegen Landsfrau Belinda Bencic gewonnen. In der 2. Runde in Paris trifft Teichmann auf die Polin Magdalena Frech (WTA 46).

Auch Bandecchi siegreich

Kurz nach Teichmann schaffte mit Susan Bandecchi eine weitere Schweizerin den Einzug in die 2. Runde. Die Tessinerin bezwang mit Cristina Bucsa ebenfalls eine gesetzte Spielerin. Nach hartem Kampf rang Bandecchi, die Weltnummer 215, die Spanierin (WTA 33) mit 6:4, 2:6, 6:4 nieder.

Qualifikantin Bandecchi, die im 11. Anlauf erstmals den Sprung in eine Hauptfeld an einem Grand-Slam-Turnier geschafft hatte, trat in Paris furchtlos an und hatte keinen unnötigen Respekt vor ihrer Gegnerin, die sich immer wieder ärgerte. Ärgern dürfte Bucsa auch, dass sie insgesamt mehr Punkte gewann als die Schweizerin (98 zu 92).

Bandecchi wird das egal sein. Beim Debüt schaffte die 27-Jährige direkt den Einzug in die 2. Runde. Mit diesem Sieg hat sich die Tessinerin ein Preisgeld von 130'000 Euro gesichert, in der Weltrangliste wird sie einen Sprung in die Top 170 machen. In der nächsten Runde trifft sie auf Daria Kasatkina (WTA 53).

Legende: Riesige Freude Bei Susan Bandecchi nach ihrem Sieg. Claude Diderich/freshfocus

Golubic im Einsatz

Mit Viktorija Golubic steht am Montag noch eine weitere Schweizerin in der 1. Runde der French Open im Einsatz.

Übersicht French Open