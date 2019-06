Dem Spanier fehlt nur noch ein Schritt zu seinem 12. Triumph an den French Open. Seine Bilanz in Paris ist unglaublich.

Nein, auch der Sturm «Miguel» ist für Rafael Nadal auf der roten Asche kein ebenbürtiger Gegner. Sein Halbfinal-Erfolg gegen Roger Federer war der 117 (!) Sieg des Spaniers bei einem Best-of-5-Match auf Sand.

Erst zweimal überhaupt ging Nadal auf seiner Lieblingsunterlage in Paris als Verlierer vom Platz:

2009 im Achtelfinal gegen Robin Söderling

2015 im Viertelfinal gegen Novak Djokovic

Kommt Nadal Federer so nahe wie nie zuvor?

Am Sonntag bietet sich Nadal die Chance, seine jetzt schon unglaubliche Bilanz an den French Open weiter aufzubessern. Zum 12. Mal steht der 33-jährige Mallorquiner an Roland Garros im Final. Alle seine bisherigen 11 Endspiele an der Port d'Auteuil konnte Nadal für sich entscheiden.

Behält der Spanier seine weisse Weste auch am Sonntag, holt er seinen insgesamt 18. Grand-Slam-Titel. Damit würde Nadal bis auf 2 Major-Siege an den Rekord von Roger Federer herankommen und damit so nahe wie nie zuvor.

Noch lange nicht genug

Auch Nadal selber ist stolz auf seine Dominanz auf Sand: «Um ehrlich zu sein, es ist schon unglaublich, 12 Mal am selben Grand-Slam-Turnier den Final zu erreichen», so der Spanier nach dem Halbfinal-Sieg gegen Federer.

Nadal fügte aber umgehend an: «Ich darf nicht darüber nachdenken, was ich schon erreicht habe. Ich lebe im Jetzt. Ich will mehr und werde alles daran setzen, weiterhin zu gewinnen».

